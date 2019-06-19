青蒿素或能治红斑狼疮

昨日，“屠呦呦团队在青蒿素耐药性研究等方面获得重大突破”的消息在网络刷屏。针对近年来青蒿素在全球部分地区出现的“抗药性”难题，屠呦呦团队在“抗疟机理研究”“抗药性成因”“调整治疗手段”等方面取得新突破，并在“青蒿素治疗红斑狼疮等适应症”“传统中医药科研论著走出去”等方面取得新进展。

红斑狼疮是种什么病？

偏爱女性

大部分患者经治疗可正常生活

红斑狼疮是一种自身免疫性疾病，多发于20~40岁育龄期女性。其中以系统性红斑狼疮最为严重，盘状红斑狼疮也比较常见。中山大学附属第六医院风湿免疫科主任黄建林教授指出，其病因和发病机制目前还未完全清楚，一般认为与遗传、环境因素和雌激素有关。

系统性红斑狼疮80%的病人有皮肤表现，蝶形红斑是它的典型皮疹，常常在晒太阳后出现或加重，病人也可以出现其他各种各样的皮疹、口腔溃疡、掉头发、关节肌肉疼痛、浮肿等全身多个脏器损害的临床表现。正因为症状如此复杂，患者一开始发病时，往往被误诊为肾炎、心包炎、精神病、原发性血小板减少性紫癫或关节炎等。

以往，该病被认为是绝症，如今大部分患者经规范治疗后可以正常生活、工作甚至结婚、生育。

青蒿素抗药性是世界难题

国际顶级医学权威期刊《新英格兰医学杂志（NEJM）》近期刊载了屠呦呦团队该项重大研究成果和“青蒿素抗药性”治疗应对方案，引发业内关注。

据媒体报道，经过三年多科研攻坚，屠呦呦团队在“抗疟机理研究”“抗药性成因”“调整治疗手段”等方面提出新的治疗应对方案：一是适当延长用药时间，由三天疗法增至五天或七天疗法；二是更换青蒿素联合疗法中已产生抗药性的辅助药物，疗效立竿见影。

青蒿素抗药性难题困扰全球医疗界许久，如能得到解决，意义将十分重大：一是坚定了全球青蒿素研发方向，即在未来很长一段时间内，青蒿素依然是人类抗疟首选高效药物；二是因青蒿素抗疟药价格低廉，每个疗程仅需几美元，适用于疫区集中的非洲等广大贫困地区人群，更有助于实现全球消灭疟疾的目标。

“克狼”有效不等于“根治”

有待临床试验的证明

另一方面，屠呦呦团队发现，双氢青蒿素对治疗具有高变异性的红斑狼疮效果独特。根据前期临床观察，青蒿素对盘状红斑狼疮、系统性红斑狼疮的治疗有效率分别超90%、80%。这是否意味着，未来使用青蒿素可以治愈这种一度被称为“绝症”的风湿免疫疾病？

“青蒿素对红斑狼疮‘有效’，不等于能根治红斑狼疮，只是在治疗红斑狼疮的众多药物中，可能多了一个‘武器’。”中山大学附属第一医院风湿免疫科创始人杨岫岩教授指出，上世纪五十年代以来，抗疟疾药因具有免疫调节性，被广泛应用于临床治疗红斑狼疮和类风湿病关节炎。目前，世界上可用于抗风湿免疫治疗的抗疟疾药，九成以上选用羟氯喹。

经过医学界多年来的探索，如今，系统性红斑狼疮已经从过去的“不治之症”成为一种完全可以控制的疾病。绝大部分患者经规范治疗，病情稳定后可以正常地工作和生活，也可以要宝宝。杨岫岩接诊的许多患者，都已经成功地圆了“当妈妈”的梦想。

中山大学附属第三医院风湿免疫科金欧主任医师认为，青蒿素治疗红斑狼疮等风湿免疫病的前景仍有待进一步确定。她分析，根据目前所具备的资料预测，青蒿素很可能有与羟氯喹相类似的作用。还需要若干年后，有了进一步的临床资料，才能确定其在疗效和副作用方面是否比羟氯喹更好。

广东专家曾证明“实验室有效”

据了解，红斑狼疮患者中，有少数重症顽固病例，在现有治疗方案下，还是达不到满意疗效。加上抗疟药包括便宜好用的羟氯喹，也有一个无法避免的弱点——长期使用对眼睛有副作用。多年来，医学界一直在尝试找到一个副作用更小的药物。

“目前，青蒿素治疗红斑狼疮等风湿免疫病仍处在研究阶段，各方面的研究均已显示其有效。我们科许韩师教授研究团队2011年1月发表的论文也显示，青蒿素在实验室内对风湿免疫病有效。”杨岫岩教授评价，青蒿素“到底有多大能耐”，有待于临床试验的证明。

据屠呦呦团队科研人员介绍，对红斑狼疮的研究，目前只是获得了临床一期数据，一般要临床二期数据形成之后，才能报批生产。而对青蒿素抗药性的研究，目前也处于早期阶段，最终的成果，要以临床数据为准。

“从临床试验到应用，还有很长的一段路要走，可能会经过数年到十多年。”金欧认为，如果临床试验证明青蒿素有效，那就意味着抗疟药治疗红斑狼疮的方案由单药羟氯喹，又多了一个新选择。对那些不适合用羟氯喹的患者，或用羟氯喹治疗效果不佳的患者而言，也就多了一重希望。

（记者任珊珊 通讯员彭福祥、简文杨、周晋安）