“以食启智 健康未来”中国儿童食育（大连）峰会举行
近日，“以食启智 健康未来”中国儿童食育（大连）峰会在大连举行。
辽宁省教育厅孙宇新强调，未来要坚定不移地推进食育教育，提升我省儿童青少年的健康水平。
辽宁省营养师协会会长张帆介绍，经过三年的努力，协会已经在沈阳、大连、营口、辽阳等城市启动食育示范幼儿园，并扶植20余家食育特色幼儿园。2018年，协会在辽宁省开展儿童食育课堂300多场，食育家长课堂11场，今年5月，辽宁省食育专业委员会正式成立。
会上，辽宁省营养师协会副会长王兴国，中国医学科学院、北京协和医院临床营养科副主任刘燕萍，辽宁省营养师协会执行秘书长左晓晶从儿童饮食营养教育、生长发育期营养、快乐饮食、搭建幼儿园食育体系等方面展开论述。
大会还举行了食育与健康管理分论坛。三个分论坛围绕3-6岁学龄前、6-12岁学龄儿童、12-18岁儿童青少年的食育与健康管理分别展开。
本次大会上，大连嘉汇教育集团还被辽宁省营养师协会授予“食育示范基地”称号，嘉汇所属6所幼儿园被授予“食育示范幼儿园”“食育教育幼儿园”“营养配餐幼儿园”称号。
嘉汇教育十分重视孩子的饮食健康，早在10年前就建立了自有农场和蔬菜基地，为学校提供绿色健康的食材原料。自2018年起，嘉汇教育引进辽宁省营养师协会编写的食育教材，在所属幼儿园开设食育课堂，传播食育理念。今后，嘉汇教育将继续把校园食品安全、食育作为头等大事常抓不懈，并把食育课程引进到小学、初中、高中等不同学龄段，让“食文化”全面渗透到学校教育和家庭教育之中，在培养孩子德智体美劳全面发展的同时，培养孩子保持健康的能力、日常生活能力、独立处事能力、爱的能力，为嘉汇学子提升一生的生活质量和生活品质打好基础。
（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
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