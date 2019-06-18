缓解HPV疫苗供应不足 万泰有望年内推出相关产品

5月，世界卫生大会在日内瓦召开，各国在会议上签署了消除宫颈癌的战略目标。而随后举行的专家组人乳头瘤病毒（HPV）专题会议指出，目前消除宫颈癌的主要障碍之一在于HPV疫苗供应不足。在6月6日至7日召开的WHO免疫战略咨询专家组（SAGE）HPV专题会议上，厦门万泰（养生堂），印度血清所，云南沃森生物受邀参会。会议希望通过与生产商的沟通，近距离了解疫苗上市时间，以及产能、开发成果等情况，以更好地解决目前所遇到的全球HPV产能不足的问题。

在WHO大力推进消除宫颈癌的大背景下，全世界194个国家中已有超过130个国家引入了HPV疫苗。其中96个国家已将该疫苗纳入国家计划免疫。但目前，全球范围内的HPV疫苗供应呈现出严重的供不应求态势。2018年，全球HPV计划免疫供应能力仅3,000万剂，大约是总需求量的三分之一。据估算，仅中国国内，目前需要接种HPV疫苗的人群就有约3.56亿。

目前有能力提供HPV疫苗的供应商仅有英美两家药企，其产能远无法满足疫苗市场的巨大缺口。而且生产成本较高，疫苗售价偏高，对于大量发展中国家而言，给国家计划免疫带来巨大的压力。

在受邀的三家厂商中，厦门万泰（养生堂）的HPV疫苗已率先完成三期临床，也是有可能在短期内上市的产品。一旦成功上市，将有助于缓解目前紧张的供需态势。

据悉，万泰HPV疫苗是与厦门大学共同研发，历时15年，并在中国医科院肿瘤医院主持下完成了由7372位中国女性参与的大规模三期临床试验，是我国具有完全自主知识产权的宫颈癌疫苗。

从三期临床试验结果来看，该疫苗具有良好的安全性、免疫原性和免疫持久性，可有效地预防HPV 16型和/或18型相关的宫颈高度癌前病变及持续性感染。

HPV16/18型在HPV的诸多类型中的致癌性最强，可导致约70%的宫颈癌。在我国，HPV16/18型相关宫颈癌更是占到84.5%。

据介绍，万泰HPV疫苗在技术上依托了全球大肠杆菌类病毒颗粒疫苗技术体系平台。意味着相比昆虫细胞体系和酵母菌细胞体系，其研发和生产成本更低。因此，疫苗的售价也会相应更低。

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