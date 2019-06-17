“满血行动派2019年公益献血周”系列活动启动

“满血行动派2019年公益献血周”系列活动日前在解放军总医院第一医学中心正式启动。国家卫健委、解放军总医院、白求恩公益基金会、首都无偿献血志愿者协会等各级领导和输血界专家与无偿献血志愿者和媒体参加此次活动，共同见证并参与到无偿献血公益行动中。

“人人享有安全血液”是2019年第16个“世界献血者日”主题。“满血行动派2019年公益献血周”系列活动由解放军总医院第一医学中心输血科承办，由白求恩公益基金会、首都无偿献血志愿者协会、白求恩公益基金会输血医学专业委员会等联合发起，得到全国数百家医疗机构、采供血机构积极参与。

活动现场，解放军总医院院长任国荃、白求恩公益基金会秘书长田晓犁、国家卫健委医政医管局医疗安全与血液管理处副调研员冷婷婷分别致辞。

任国荃指出，解放军总医院第一医学中心输血科在大力推进无偿献血工作的同时，始终坚持以科学用血、安全用血的理念为临床提供用血决策的专业支持。此次承办的6.14世界献血日“满血行动派2019年公益献血周”系列活动，在全国得到了数百家医疗机构、采供血机构的积极参与和大力支持，在全社会引起了广泛关注，必将为无偿献血事业的发展起到良好推动作用。解放军总医院将继续为大家搭建一个更加开放、共享的平台，也希望大家在未来工作中对总医院输血医学学科的建设和发展给予更多支持和帮助。

白求恩公益基金会田晓犁秘书长致辞

国家卫健委医政医管局医疗安全与血液管理处冷婷婷副调研员致辞

参会领导在与会嘉宾的共同见证下正式启动“满血行动派2019年公益献血周”系列活动；启动仪式后，由首都无偿献血志愿者代表宣读倡议书，引起现场嘉宾对于公益事业的诸多共鸣。

作为一个爱心公益互动项目，“满血行动派2019年公益献血周”系列活动以开放的姿态向全社会企业和公众倡议，以爱为本从心出发，用行动来积极参与公益事业，并以崭新的模式助力无偿献血公益事业。此次活动为期13天，以互联网平台为基础，结合多点落地活动的综合形式展开，通过专家公益课、线下落地活动、音视频课程等丰富多元的内容，让社会人士切实感受来自行动派的责任与担当，爱心与守护。

“满血行动派2019年公益献血周”系列活动一方面通过宣传健康献血、用血知识，颂扬无偿献血的无私奉献之举。希望全社会对无偿献血的重要性有更广泛的认识，鼓励更多的人，尤其是青年人，成为合格的行动派献血者，参与到无偿献血活动中来；另一方面，也希望每个人在工作和生活中，可以从精神状态做好“自体供血”行动，有个健康的“满血复活”状态。

解放军总医院第一医学中心输血科是“满血行动派”公益献血活动发起单位，成立于1983年。经过多年发展已由原来单纯血库建设成为以科研为牵引，集采、供、治为一体，国内领先的综合性科室；是全军“临床输血中心”和“输血技术研究中心”，硕士和博士学位授予点。目前是中华医学会临床输血学分会、中国医师协会输血科医师分会、北京市医学会输血分会等主委单位。

2009年，第一医学中心输血科建立了第一个“爱心献血屋”，迈出了面向社会招募无偿献血者关键一步。先后在颐和园、石景山万达广场、西苑、总医院北广场建立流动采血点。2010年开始面向社会招募成分血液捐献者，保障了总医院第一医学中心临床救治用血需求。近5年来，共采血15万余人次，采集血液26万余单位。每年赴基层部队外出采血平均55次，总行程约1.2万公里。临床供血量达62万余单位，每年为2万余例患者提供临床用血保障，出色完成了为军服务以及重大任务的血液保障。