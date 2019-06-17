吃动平衡跳出健康 民族特色舞队获得分站赛冠军

近日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛南宁站在广西南宁安吉万达广场拉开帷幕。金龙鱼南宁分公司总经理胡军出席活动现场并致辞。

胡军表示，广场舞作为全民健身项目之一，受到全国亿万群众的喜爱和参与，成为健康生活方式的日常行为。益海嘉里食品营销有限公司是国内粮油行业标杆企业。作为中国小包装食用油行业的开创者，金龙鱼积极倡导国人吃得安全、吃得营养的科学消费理念，严把产品质量关，不断研发满足市场需求的产品，为消费者提供多元化的选择，打造安全健康的餐桌食品。只有吃得营养，才能动得健康。

金龙鱼南宁分公司总经理胡军致辞

南宁站比赛吸引了110多支当地广场舞队伍报名参加。最终，南宁市景越艺术团凭借颇具民族特色的舞蹈《金龙阿妹赶圩来》夺得南宁站冠军，获得参加全国总决赛的资格。青秀区八桂艺术团和青秀区舞之灵艺术团分别获得亚军和季军。今年10月，南宁市景越艺术团将与全国其他城市赛冠军共聚北京鸟巢，角逐全国总冠军。

南宁市景越艺术团凭借《金龙阿妹赶圩来》获得南宁站冠军

据悉，本次南宁站比赛共5天，前四天为初赛，所有参数队伍依次进行规定曲目和自选曲目的表演，根据两项表演综合打分进行排名。经过四天激烈角逐，20支优秀队伍脱颖而出，相聚在最后一天的决赛中。

决赛当天正值周日，现场火热的比拼氛围吸引了大批来南宁安吉万达广场购物的群众，围观群众纷纷拿出手机拍下舞队现场表演的盛况。

与前四天的初赛有所不同，决赛这天来自广西一些高校的大学生们也加入了广场舞的队伍，现场跳起充满青春气息的舞蹈。参加跳舞的大学生表示，广场舞不是老年人的专利，只要心中有舞蹈，哪里都可以是舞台。

大学生们跳起充满活力的广场舞

参加决赛的队伍不愧是优中选优，每一个舞队的表演都异彩纷呈。有的带有鲜明地方特色，例如青秀区舞之灵艺术团带来的表演《壮乡欢歌》，反映的就是广西壮族群众在节日里盛装歌舞的场面。

青秀区舞之灵艺术团表演《壮乡欢歌》

有的舞队带来的节目则洋溢着青春活力。选手们跳出了热爱健康不服老的精神。新星健身球队就是其中典型代表，他们带来的《爱我中华》活力四射，生动诠释了老年人热爱运动，坚持锻炼的健康生活方式。

新星健身球队将健身与舞蹈融合，表演《爱我中华》

还有的舞队带来的节目传递了中华传统文化，例如南宁东森同声艺术团带来的《木兰挂帅》，飒爽英姿迎来现场观众阵阵掌声。

南宁东森同声艺术团表演《木兰挂帅》

除了展现曼妙舞姿，还有队伍将红色经典曲目带到了比赛现场。例如真情舞蹈队就是通过《红色记忆》再现军民鱼水情。

真情舞蹈队表演《红色记忆》

一天的决赛比拼，选手们充分用自己对生活的热爱感染着围观群众，不仅让越来越多人喜欢上了广场舞，更传递了健康生活的理念——身体健康离不开运动和均衡的膳食营养。这也正是主办方举办广场舞大赛的初心——1:1:1舞出好比例。不仅身材要有好比例，营养均衡更需要好比例。