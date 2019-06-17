第三届室内、车内环境控制与健康行业发展论坛在北京举行 

日前，由中国环境保护产业协会主办，协会室内环境控制与健康分会承办的第三届室内、车内环境控制与健康行业发展论坛在北京召开。

本次论坛以新视角、新业态为会议主题，解读了空气污染控制与健康行业国家标准，规范行业发展方向，推荐了室内环境控制新技术、新成果。本次论坛得到了中国科学院工程工程研究所、北京航空航天大学、北京劳动保护科学研究所等公司的支持，来自中国质量认证中心、中通客车控股股份有限公司、青岛华世洁环保科技有限公司、北京联合智业检测检验有限公司、上海迪勤智能科技有限公司的200余名企业代表参加了论坛。

中国环境保护产业协会副会长张联、中国工程院院士侯立安、中国科学院过程工程研究所党委书记陈运法、中国环境保护产业协会室内环境分会主任委员朱天乐、中国疾病控制预防中心环境所副所长徐东群、北京劳动保护科学研究所副总工胡玢、国家建筑材料科学研究总院绿色建筑材料国家重点实验室教授级高工王继梅、河南建筑科学研究院科研中心主任曹伟、国家建筑工程室内环境检测中心副主任李云龙、国家纳米科学中心研究员赵军等领导及行业专家出席了论坛。

张联指出，企业应回归产业“初心”，走高质量发展方向。侯立安表示，室内臭氧污染防治与治理对改善空气生态、实现美丽中国具有现实意义；陈运法提出，室内空气污染与质量控制研究有待加强，室内和室外污染研究应该进行互动和协调；徐东群认为，《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的修订将以切实可行为原则，参考国际室内空气标准指标，以健康为主要目标的方向修订；朱天乐分享了净化行业的新技术新成果；胡玢介绍了《乘用车内空气质量评价指南》GB/T27630标准修订进展。

本次论坛共有15个主题报告，涉及室内、车内环境控制与健康行业的全产业链多个环节内容，为行业发展指明了新的方向。

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