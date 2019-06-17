北京恒和医院“林洪生工作室”肿瘤康复中心在京成立

6月12日，北京恒和医院“林洪生工作室”中医肿瘤康复中心在京成立。中国中医科学院广安门医院肿瘤科主任医师林洪生、世界中医药学会联合会副秘书长徐春波等专家出席了成立仪式。

林洪生介绍，中医药作为我国防治恶性肿瘤的特殊手段，目前在肿瘤的中西医治疗方面仍主要存在三方面的问题：第一，某些基层地区肿瘤患者治疗欠规范；第二，从全国范围来看从事肿瘤临床工作的医务人员业务水平存在较大差异；第三，随着恶性肿瘤治疗水平的提升，带瘤生存的患者人数增加，越来越多的肿瘤患者不仅希望获得长期生存，而且希望像健康人一样回归到正常的社会活动中去，肿瘤康复医学受到各界的广泛关注。

北京恒和医院总经理李光明表示，北京恒和医院“林洪生工作室”中医肿瘤康复中心的成立，就是要把祖国传统医学中的针灸、外治、心理、营养、膏方调补等方法加以系统挖掘，合理地应用到肿瘤患者的康复治疗中，为患者提供康复治疗指导。

北京恒和医院“林洪生工作室”中医肿瘤康复中心的成立及“世界中医药学会联合会肿瘤康复专业委员会肿瘤康复基地”的建立，将发扬中医肿瘤康复的优势与特色，建立集多学科优质资源的肿瘤康复体系，共同促进中西医结合肿瘤康复的规范治疗。