“心健康公益行动计划”辽宁省启动

6月15日，“全科医师心血管疾病防治能力提升项目大讲堂—暨心健康公益行动计划辽宁省启动会”在沈阳召开。

参加启动仪式的有中国医师协会心血管内科医师分会会长、中国工程院院士韩雅玲、辽宁省卫生健康委医政医管处副主任张明、河北医科大学第二医院傅向华、中国医科大学第一附属医院孙英贤、山西省心血管病医院李保、吉林大学白求恩第二医院刘斌、内蒙古自治区人民医院赵兴胜、上海交通大学附属仁济医院卜军、北部战区总医院王祖禄等嘉宾，天士力集团领导和来自全国的200余名医生出席了活动。

“心健康”公益行动计划辽宁省启动仪式现场

“心健康公益行动计划”自2018年10月17日正式启动，由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起，旨在推动心血管病防治工作在全国基层落地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，提升基层诊疗水平，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识，助力优化整合医疗资源，完善区域网络诊疗体系，助力分级诊疗，计划三年时间在全国培训医生10.5万人，影响公众教育6500万人次。

据了解，此次与心健康公益行动联合启动的“全科医师心血管疾病防治能力提升项目”，是中国医师协会和医师协会心血管内科医师分会共同主办的全国巡讲专业培训项目。其目的是加强全科医师与心血管内科医师之间的沟通与交流，为广大全科医师与心血管专科医师提供学习的平台，从而提升全科医师队伍的心血管疾病诊疗和急救水平。自2018年4月启动以来，共组织28场次培训，得到了社会的广泛认可。与会专家一致认为，此次“心健康”公益行动计划在沈阳启动和“全心提升”活动在沈阳开展，将对辽宁当地的心血管疾病救治起到推动作用。

中国医师协会心血管内科医师分会会长、中国工程院院士韩雅玲提出，目前心血管疾病已成为威胁我国人民健康的“第一杀手”，这对全科医生和基层医生具备心血管等重要疾病的防治能力也提出了更高的要求，这是启动“全心提升”项目的初衷。此次“全心提升”项目和“心健康”活动整合开展，全面联动，是抓住心血管疾病防治这个重点的体现。

中国医师协会心血管内科医师分会会长韩雅玲院士在会上致辞

韩雅玲在接受人民网·人民健康专访时表示，“全心提升”和“心健康”两项目的整合是创新、是尝试，不仅标志着专业培训和公众教育的整合，标志着社会力量，由于媒体和企业的共同参与，也标志着心血管疾病的防控体系的进一步全面建立。“我们相信这是降低死亡、改善生命质量、提升人群健康期望寿命的必由之路，也是实现健康2030国家战略、促进共享健康的重大使命和时代责任的具体体现。”韩雅玲院士强调。

辽宁省卫生健康委医政医管处主任张明在致辞中表示，心血管疾病是现阶段卫生健康防控工作中的重中之重，而中国心血管医师和全科医师将是这场防控战役中担负起最重要社会责任的主力军和先锋队。要解决心脏健康问题，我国面临着两大问题。一是公众的疾病防控意识,表现为心血管疾病高危筛查率低、“三高”控制达标率低、高危人群用药率低。二是医疗资源不平衡,需要要进一步推广分级诊疗。推动宣传工作的深入开展,让更多的人关注心血管病风险；提升大众对于管理风险的认知水平，实现早期就诊。

辽宁省卫生健康委医政医管处主任张明在会上致辞

作为本次活动的联合主办方代表，天士力控股集团董事局主席闫希军介绍，天士力不但重点研发心血管疾病用药，还积极参与“心健康公益行动计划”和“全心提升”等惠及群众的项目。希望通过两项目的整合推进，为辽宁省基层医院引入新的治疗手段和治疗用药，抢抓院前急救的黄金时机，提高病人生存率。并通过广泛宣传，动员全社会各方面力量，形成包括宣传、预防、救治“三级联动”的社会防控救治体系，为推动辽宁的卫生健康事业发展、落实《“健康辽宁2030”行动纲要》做出贡献。

会上，韩雅玲、张明、孙英贤等嘉宾为辽宁省各地市的临床医学专家们授予“心健康”公益大使聘书。此外，来自全国各地的多位心血管病专家在会议中开展学术交流，为辽宁省各级心血管专家传经送宝，分享宝贵的临床经验。

辽宁省“心健康”公益大使授牌环节

据统计，目前“心健康公益行动计划”先后启动8个省、19个地级市、17个县、89个乡镇，直接参加活动的各级医院医生已经超过7000人。（付星凯）