消毒产品加激素变神药“本地禁售”是“装聋作哑”式监管

消费者原以为用了一种中药膏剂，没想到自己使用的其实是激素超标的药膏。如果事关患者健康安全的药膏都得不到有效监管，那永丰药膏这个地方“招牌”还能走多远？

“5秒见效”“治疗二十余种真菌感染”……根据《健康时报》的报道，在江西永丰县许多涉嫌含有激素的皮肤消毒产品被包装成有神奇功效的“纯中药配方”，销往全国。

永丰药膏等产品在畅销全国的同时，在生产地却鲜有人使用。“我们这里好多顾客自己家或者亲戚家就是做这些药膏的，他们自己都说不用这些产品”，记者随机走访当地10余家药店，找寻“永丰药膏”，结果均被告知“没有”、“卫生部门不让卖”、“没有资格上我们这个柜台”。

原卫生部2010年发布的《关于消毒产品禁止使用抗生素、激素等不合格产品公告(2009年第20号)》中提出：消毒产品禁止使用抗生素、激素等物质。针对不合格产品，地方卫生行政部门将严格依法进行查处。面对这样的情况，当地卫生监管部门却称“有心无力”。

永丰县卫生监督执法局负责人认为“即使(怀疑)产品有激素，对于企业的检查也是比较难的。”该负责人表示，工业园区有上百家企业，查不过来。他们也没有激素检测设备，除非查到当场加激素，而这几乎是不可能的。所以，能做的就是本地药店不允许购进、售卖永丰工业园区的药膏。

其实，这些产品远不能称之为药品，而是属于消毒产品。在国家药品监督管理局官网上，无论是当地的“生物公司”还是“制药公司”，均无法查询到这些企业的GMP证书(药品生产质量管理规范)与GSP证书(药品经营质量管理规范)，拥有的均是消毒卫生产品企业卫生许可证。消毒产品取了个药品名称，宣传具有药品的功效，显然违反了《广告法》等法规。

将产品宣传为“纯中药配方”，却暗地里大量添加激素。消费者原以为用了一种中药膏剂，没想到自己使用的其实是激素超标的药膏，这很可能导致严重后果。

黑诊所有一种骗术：在患者不知情的情况下大量使用激素，可以暂时带来“治愈”、“明显好转”、“精神倍增”等假象，导致一些不明就里的公众误认为这些黑诊所“医术高明”。但受过良好教育的医生决不会随意使用激素，他们知道，激素不仅具有很多副作用，而且可以掩盖症状、掩盖感染，出现反跳现象，特别是在感染没有得到控制的情况下，医生们通常不会使用激素。

随意大量使用激素，对于皮肤病的负面影响更加明显。常用激素地塞米松就被俗称为“皮肤鸦片”，使用添加了地塞米松的化妆品或药膏，最初会觉得皮肤明显变好，但长期使用不仅会造成依赖，而且可导致皮炎甚至各种疾病。当地产的多款药膏被国外医生查出含强效激素后，受到国际权威杂志《柳叶刀》的关注，原因就是这种做法违背了医学基本原理，是极不道德的商业行为。

这些以消毒产品添加激素冒充药膏的生产厂商，是以错误的治疗甚至加剧患者病情为代价，获取不当利益。对于这样的生产厂家治理的最好办法，是给予其严厉打击，不能因为这类企业推动当地经济发展就网开一面。如果事关患者健康安全的药膏都得不到有效监管，那永丰药膏这个地方“招牌”还能走多远？

□秋实（医生）