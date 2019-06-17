第三届茅台王子杯广场舞公益活动在四川绵阳启动

6月13日，第三届茅台王子杯广场舞公益推广活动暨四川赛区广场舞大赛系列活动在绵阳正式启动。

今年是茅台王子杯广场舞公益活动连续第三年举办。主办方表示，四川赛区广场舞大赛将分别在5个地市举办19场大赛海选培训会，并在海选培训结束后在成都举办半决赛和决赛。

据了解，主办方考虑到季节和参赛选手年龄身体等因素，特意将活动安排在凉爽的晚间举行。在6月13日晚间举行的首站绵阳站的海选培训活动上，共有来自绵阳各地的14支广场舞队、共225人参加了培训和海选。活动现场，广场舞队员们在导师的带领下学习了为比赛专门定制的广场舞，队员们优美的舞姿和健康活力的展现吸引了周边纳凉的群众数百人的驻足观看，现场气氛热烈有序，为系列海选培训活动开了一个好头。

主办方对今年的广场舞大赛的海选培训活动十分重视。今年的大赛邀请知名广场舞老师王广城编排了比赛定制舞蹈，并录制了教学视频供参赛选手学习。在四川赛区的海选培训会环节，主办方还邀请国家级社会体育指导员、全国广场舞健康活动推广委员会培训导师、成都师范学院副教授雷萍担任海选培训的导师，对四川赛区的参赛选手进行专业的培训和指导。同时担任雷萍导师助教的都是来自各个舞蹈、排舞大赛的获奖选手，他们也将给参赛选手带来专业的指导。

参加绵阳站的海选培训活动的张阿姨说，这样的活动很接地气儿，能有省里的专业老师来给我们做这么细致的培训很难得，对我们的舞蹈技能提高很有帮助。“我们退休后最大的爱好就是参加广场舞活动，强身健体，特别喜欢参加这样的集体活动，让我们退休的老年人有了归属感，也让咱们更有幸福感啦。”张阿姨说。

值得注意的是，在每一站的海选培训教学的休息时间，主办方还安排了酱酒知识和健康饮酒的宣讲环节，对现场群众普及酱酒的相关知识以及宣传健康饮酒。同时，茅台王子酒新品“金王子”的现场品鉴活动也同时进行。在6月13日的活动上，数十名现场观看广场舞比赛的群众参加了品鉴活动，对此新品赞誉有加。据了解，2017 上市的茅台王子酒（金王子）具有酱香浓郁、幽雅细腻、丰满醇和、回味悠长、空杯留香、酒后不上头的茅台风格，它与茅台酒同宗同源，一脉相承，是贵州茅台酒的嫡系品牌。

据悉，为了增加活动的趣味性和参与性，在今年四川赛区的海选培训活动中还设置了丰富的展演评奖和答题抽奖环节。在绵阳站的展演评奖环节中，共有10名选手获得优秀舞者奖，每人获得茅台王子酒（金王子）酒一瓶；在提问抢答环节也有20位参与者获得该酒一瓶，现场气氛热烈，在场舞者与观众都积极踊跃参与了这些环节的活动。据了解，未来在成都举行的半决赛和决赛中将设置更多和分量更重的奖项。