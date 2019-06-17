融贯电商正式加入联合国全球契约组织

国内知名医药全产业链整合服务平台北京融贯电子商务有限公司（以下简称“融贯电商”）近日在京宣布加入联合国全球契约组织，并开始执行契约在人权、劳工、环境和反腐败领域的十项原则。官方资料显示，融贯电商是中国第一家加入联合国全球契约组织的大健康产业互联网企业。

联合国全球契约组织于2000年7月在联合国总部所在地美国纽约正式成立，该组织旨在推进企业可持续发展和社会责任，呼吁联合国及各国政府携手企业，共同应对全球化进程中的各种挑战，如自然资源破坏、生态环境恶化等。

据介绍，近年来，北京融贯电商始终坚持将全球契约及原则作为公司的战略、文化和日常运营的重要部分，并积极参与促进联合国发展目标（可持续发展目标）的合作项目。创新大健康产业联盟理事长、融贯电商创始人兼CEO姚晓菲说：“我们认可，参与全球契约的关键要求是每年提交描述我们公司努力实施十项原则的进展情况通报(COP)。我们支持公共责任和透明度，因此致力于在加入全球契约后一年内及此后每年，根据全球契约COP政策，报告进展情况。融贯电商将继续把全球契约及其十项原则融入企业经营逻辑与文化，以全球契约标准来管理企业并充分承担企业的社会责任，致力于成为全球优秀企业公民的典范与先锋。”

为了进一步推动企业和行业的可持续发展，融贯电商创新数据机制，深度拥抱互联网；更深程度赋能基层医疗，深入医疗创新的实践与探索；助力健康医疗产业全新升级，进一步完善医药新零售价值链闭环。从数据创新、基层医疗、产业链共赢、社会公益四个方面发力，全面推进可持续发展。融贯电商入选联合国全球契约组织是融贯电商对标国际标准来推动企业可持续发展的一项重要举措，是融贯电商对于可持续发展的庄重承诺。未来，融贯电商将与联合国全球契约加深合作，引领中国医药电商行业的可持续发展。

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