每天一杯果汁可降低近25%中风风险

虽然喝果汁对健康的好处不言而喻，不少人因为担心果汁含糖量高会加剧肥胖等害处而不敢喝。荷兰一项研究显示，从预防中风的角度看，喝果汁利大于弊。

荷兰国家公共卫生与环境研究所的科学家分析将近3.5万名20岁至70岁男女在15年间的营养和健康数据，探寻这些人饮食习惯与中风风险的关联。

据他们在《英国营养学杂志》双月刊发表的研究报告，每天喝1杯果汁可以降低将近25%中风风险，隔天喝1杯可降低20%中风风险。

喝果汁有好处，但研究人员建议，尽可能吃整个水果，因为有更多研究确认水果的好处。

英国《每日邮报》21日援引研究人员的话报道：“我们发现了纯果汁的好处，只是吃整个水果更好，因为它的好处更确定。”（欧飒）【新华社微特稿】