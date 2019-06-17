每天一杯果汁可降低近25%中风风险
虽然喝果汁对健康的好处不言而喻，不少人因为担心果汁含糖量高会加剧肥胖等害处而不敢喝。荷兰一项研究显示，从预防中风的角度看，喝果汁利大于弊。
荷兰国家公共卫生与环境研究所的科学家分析将近3.5万名20岁至70岁男女在15年间的营养和健康数据，探寻这些人饮食习惯与中风风险的关联。
据他们在《英国营养学杂志》双月刊发表的研究报告，每天喝1杯果汁可以降低将近25%中风风险，隔天喝1杯可降低20%中风风险。
喝果汁有好处，但研究人员建议，尽可能吃整个水果，因为有更多研究确认水果的好处。
英国《每日邮报》21日援引研究人员的话报道：“我们发现了纯果汁的好处，只是吃整个水果更好，因为它的好处更确定。”（欧飒）【新华社微特稿】
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn