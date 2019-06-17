孕期吃坚果，孩子或许更聪明

西班牙研究人员发现，母亲怀孕期间常吃坚果，或能让孩子长大后更聪明。

巴塞罗那全球健康研究所研究人员8年内随访2200名西班牙儿童及其母亲得出上述结论。受访母亲就孕期饮食作答，特别提到是否在孕期食用核桃、杏仁、花生、松子和榛子等坚果。孩子们则在一岁半、5岁和8岁时分别接受测验，以便研究人员考察他们的认知力发育状况。

研究人员在计入母亲教育水平、所属社会阶层和其他饮食习惯等因素后发现，母亲在孕期食用坚果的孩子，各阶段测验表现均优于其他同龄人。数据显示，母亲怀孕头3个月每周摄入30克坚果，孩子出生后接受旨在考察短期记忆力、注意力集中时间和认知功能的测试中平均得分高3%。

英国《泰晤士报》8日援引研究人员霍尔迪·胡尔韦斯的话报道，这相当于智商测试得分高3分。虽然这个数字听起来不大，但对整体人口而言非常重要。“这样，有学习障碍的孩子会大为减少，而有超高智商的孩子会更多”。

研究人员认为，母亲孕期食用坚果的益处或因坚果富含欧米茄-3和欧米茄-6等脂肪酸。不过，鉴于是在观察性研究基础上得出结论，研究人员尚不能确定母亲孕期食用坚果和孩子更聪明之间有因果关系，只能显示二者互为关联。

研究报告由7日出版的《欧洲流行病学杂志》刊载。（袁原）