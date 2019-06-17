现代人7岁开始缺乏体力活动
现代社会生活节奏快，很多人只顾奋斗、不顾身体，年纪轻轻健康就亮起了红灯。不知不觉中，人们才发现已经太久没有锻炼了。近日，芬兰于韦斯屈莱大学体育与健康科学学院的研究者称，现代人从7岁起就开始缺乏体力活动。
研究人员分析2004~2018年间的27项研究数据，评估不同年龄段人群的体力活动情况，得出以下结论：1.人们的运动习惯会随着年龄增长趋于稳定，但是从入学年龄（7岁左右）开始直至老年期，运动量总体呈下降趋势。2.童年期和青春期是形成运动习惯的良好时机，这个阶段运动量较大的人，成年后久坐时间较少、吸烟率较低、慢性疾病发病率和早亡率下降。
研究人员指出，父母积极的鼓励对儿童保持充足的体力活动量有很大帮助。新研究成果呼吁社会各界，在孩子的运动习惯稳定之前就采取干预措施，推广积极的生活方式。城市规划部门应考虑设置更多的公共体育设施、更安全的自行车道和步行道路，这将有助于增加儿童的体力活动量，减少他们成年后患上多种慢性疾病的可能性。▲
（卢一飞）
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