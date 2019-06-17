清嗓子、喝冷水……耳鼻喉科专家：这些习惯很伤嗓子

“现在，到医院咨询和诊疗嗓音问题的人群，已经不再仅仅是歌手、主持人、老师了, 嗓音渐渐成了一个人的第二名片。”，4月16日，在第17个世界嗓音日，清华大学附属北京清华长庚医院耳鼻咽喉头颈外科开展嗓音疾病科普讲座和嗓音疾病义诊筛查活动，耳鼻咽喉头颈外科主任叶京英指出。

说话是个“技术活儿”

很多人都希望自己能天生就有一副好嗓音。耳鼻咽喉头颈外科主治医师曲玥指出，一些声带上细微的病变或瑕疵是可以通过发声训练改善的。

人们常提到的“公鸭嗓”或“娘炮”，在医学上称为“女声男调”或“男声女调”，通常是气质病变合并功能性发声问题造成的，大部分患者可以通过发声功能训练有效的改善嗓音，严重的器质性问题则需要手术干预。

“说话用对方法是很重要的，尤其对于职业用声者，用对方法才能适应高强度的用嗓，并且获得更好的音质音色。”曲玥表示，正确的说话方式应该是以胸腹部作为动力源，让气流平缓的作用于放松闭合的声带，之后通过放松打开的咽喉腔，在面前部的共鸣腔作用后发出，这样的声音会具有较高的能效，使发声者不觉得疲劳且声音听上去清晰。

用嗓不当是声音嘶哑常见原因

曲玥指出，声音嘶哑是最常见的问题。导致声音嘶哑的原因很多，最常见的是炎症因素和功能性病因，急性炎症一般与细菌和病毒的感染相关，慢性炎症主要与吸烟、胃食管反流、过度用嗓有关。其中，用嗓不当是引起嗓音疾病的一个重要原因。声带息肉、声带小结、声带白斑的发生，都与用嗓不当有关。

此外，发声方法不当容易造成室带性发音功能紊乱。这种疾病是人们在发音时双侧声带过度地挤压声门，造成发音挤卡和发音疲劳，使得颈部、喉腔与发声不相关的肌肉过度用力，发声时喉头上提或两侧假声带过度挤压声门造成的，需要通过发声训练对发声习惯进行调整。

清嗓子、喝冷水……这些习惯很伤嗓

嗓音疾病常与一些不良的生活习惯相关，比如吸烟、过量饮酒、进食辛辣食物等。“有些人用声后会饮冷水，感觉似乎舒服一点，但实际上很伤嗓子。”曲玥解释，用声后喉腔黏膜处于充血状态，此时进食过冷食物或饮冷水会造成血管急剧收缩，有时会造成声带炎症加重，甚至声带小结或息肉的形成。过度用力地清嗓也会造成声带黏膜的损伤甚至黏膜下出血，肉芽肿的形成，从而引起相应的嗓音疾病。

曲玥提醒，预防嗓音疾病，需要调整积极调整生活习惯，戒烟酒，清淡饮食，睡前3小时不进食等。

“有些人喜欢喝醋，这并不是值得推荐的习惯，其他如柠檬、红酒、西红柿等，均不建议过多食用。”曲玥指出，咽喉黏膜对酸刺激没有防御能力，患有咽喉反流病的朋友更不易多食酸性食物，酸性环境会激活胃内反流上来的蛋白酶，从而造成更严重的黏膜损伤。

此外，饱腹睡眠会造成咽喉反流加重，引起咽喉部黏膜损伤，造成咽喉炎症，严重时可引起声音嘶哑。