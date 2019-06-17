为啥拼命吃蔬菜还不瘦？这样吃等于一口菜两碗饭

蔬菜热量低仅指蔬菜本身，但蔬菜经过不同的烹调方式会让其热量大增，很可能还会让你能量摄入超标。

大多数蔬菜每百克热量在20卡以内，如果这样的蔬菜，洗洗就吃，还真能减肥，但若将蔬菜放进油锅里翻炒，热量就往上窜。

炖需6~7g油;煎、炒：需15~20g油;炸：大量的油。10克油的能量近90卡，相当于2两半米饭(整整一碗米饭)。

尤其在外就餐，很难估计所摄入的油量，经常菜吃完后盘中还剩下很多油，吃进去的油量就很难估算出来了。这就是为何只吃蔬菜仍旧无法减肥的原因。