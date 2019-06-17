睡得巧能帮助孩子长个儿？这个还真有依据

家长们都会担心孩子长得不够高，不少家人都认为，孩子经常晚睡不利于其长个儿，所以晚上都会督促孩子早睡，这样做真的有利于孩子长高吗？睡眠与身高是否有关？

想要了解睡眠与身高的关系，就需要先来看看哪些因素会影响身高。据《辽宁日报》根据，人体的长高就是骨骼延长的过程，根本原因是骨骺生长板软骨细胞的不断增殖骨化使骨骼延长。一旦孩子的骨骺闭合就预示着孩子停止生长，无论任何方法，都不可能再长高。央广网介绍，决定身高的因素除了遗传外，还包括内分泌、营养、心理、睡眠、运动等很多后天因素。所以，长高的过程就是儿童在这些因素的辅助下和骨骺闭合速度赛跑的过程。

可见，睡眠是孩子长高的重要因素之一，具体而言，据中国宁波网报道，孩子在深睡眠后，体内生长激素分泌旺盛，充足的睡眠有利于孩子长高。需要注意的是，孩子体内分泌生长激素在晚间10点到凌晨2点最旺盛，最好让孩子在这段时间中处于深睡眠状态。《新华日报》补充道，如果青少年经常熬夜，会导致生长激素分泌降低。这种危害，是白天补充睡眠也无法弥补的。

所以，想要孩子长高就需要保证其拥有一个良好的睡眠。华龙网介绍，家长需要让孩子每天能有8个小时的睡眠时间，这就需要保证孩子在9点30分左右的时候就已经躺在床上，10点以前入睡，11点左右就能够进入深睡眠。

除了睡眠以外，想要孩子长个儿，还需要在其营养及运动方面下功夫。据中国经济网报道，挑食、厌食、饮食不规律的孩子不容易长高，家长要注重孩子对于蛋白质食物的摄入，骨细胞的增生以及肌肉和脏器的发育都离不开蛋白质。《山西晚报》补充道，运动可以刺激生长激素分泌，孩子经常运动可促进骨生长，弹跳运动和伸展运动的效果最好，如跳绳、单杠引体向上、篮球、排球、羽毛球等，生长发育期的孩子应坚持上下午各运动一次。（唐秋楠）

本文由中国科学传播研究所副研究员卜勇进行科学性把关。

卜勇：中国科学传播研究所副研究员，中国科学技术大学理学学士，中国科学院认知科学博士，北京师范大学心理学博士后。目前的主要研究领域为健康、环保、水利、节能、气象、人工智能、脑科学与认知科学等。