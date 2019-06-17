今年6月17日是第二十五个世界防治荒漠化和干旱日。我国宣传的主题是“防治土地荒漠化，推动绿色发展”，旨在贯彻习近平生态文明思想，践行绿色发展理念，凝聚社会共识，营造全社会参与防治荒漠化的浓厚氛围，共同建设美丽地球家园。

荒漠化是全球面临的重大生态问题。我国是世界上荒漠化面积最大、受影响人口最多、风沙危害最重的国家。新中国成立以来，党中央、国务院高度重视荒漠化防治工作，将防治荒漠化作为一项重要战略任务，采取一系列行之有效的举措加以推进，成功遏制了荒漠化扩展的态势。全国荒漠化土地面积由上世纪末年均扩展1.04万平方公里转变为目前的年均缩减2424平方公里，沙化土地面积由上世纪末年均扩展3436平方公里转变为目前的年均缩减1980平方公里，实现了由“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变，沙区经济持续发展、民生不断改善，提前实现了联合国提出的到2030年实现土地退化零增长目标。新中国荒漠化防治的成功实践，不仅走出了一条中国特色荒漠生态系统治理和民生改善相结合的道路，而且塑造了坚韧不拔、锲而不舍的治沙精神，为推进生态文明建设、推动绿色发展注入了强大动力，为全球生态治理贡献了“中国经验”和“中国智慧”，赢得了国际社会的广泛赞誉。

绿色关系人类福祉，关系全球未来。建设美丽家园是人类的共同梦想。习近平主席在2019年中国北京世界园艺博览会开幕式上强调，地球是全人类赖以生存的唯一家园。我们要像保护自己的眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，同筑生态文明之基，同走绿色发展之路。当前，我国生态文明建设全面推进，经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，发展经济、改善生态的任务十分繁重。总体上看，我国仍然缺林少绿、生态脆弱，荒漠化土地面积达261.16万平方公里，占国土面积的1/4；沙化土地面积达172.12万平方公里，占国土面积的近1/5。全国近40%的贫困县、近25%的贫困人口分布在西北沙区。土地荒漠化已成为建设生态文明和美丽中国的重要制约因素，必须强化问题导向，坚持久久为功，不断推动荒漠化防治事业取得新的成效。

土地荒漠化是由于气候变化和人类不合理的经济活动等多种因素造成的，是人为因素和自然因素综合作用的结果。防治土地荒漠化，必须以习近平生态文明思想为指导，自觉践行绿水青山就是金山银山的理念，严格遵循生态系统内在的机理和规律，自然恢复与人工治理相结合，统筹山水林田湖草系统治理，坚持因地制宜、分类施策，全面加快荒漠化防治步伐，打造多元共生的荒漠生态系统。

一要全面保护。保护好沙区天然植被是防治荒漠化的第一要务。要坚持生态优先、保护优先，以自然恢复为主，全面落实荒漠生态保护红线，对大江大河源头、风沙源区、草原退化沙化重点区域实行严格的沙化土地封禁保护措施，逐步把沙区自然生态系统全面保护起来，促进自然植被休养生息。深入实施《防沙治沙法》，全面落实防沙治沙目标责任考核奖惩、沙化土地封禁保护修复等制度，严厉打击沙区毁林开垦、违规采矿及建设等活动，对破坏沙区植被和生态的违法犯罪行为“零容忍”，加大查处力度，切实保护好沙区的每一寸绿色。

二要科学治理。荒漠化治理必须遵循自然规律，坚持用科技手段，让自然演化过程向着良性的方向发展。坚持因地制宜，宜林则林、宜灌则灌、宜草则草、宜荒则荒。深入实施山水林田湖草一体化生态保护与修复，农林水多管齐下，综合治理。立足沙区实际，大力发展雨养林业、节水型林业，坚持以水定林、以水定绿。科学营造林草植被，大力推广乔灌草结合、混交造林、低覆盖度治沙等模式，着力增强荒漠化治理的科学性、多样性。

三要绿色惠民。绿色发展必须有生态资源作支撑，沙区的林草资源既是生态之基，也是财富之源。防沙治沙要深入践行绿色发展理念，主动承担起生态利民、生态惠民、生态富民的历史使命，积极探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。充分利用沙区光热资源充足、物种资源多样、土地资源广阔等优势，积极发展以灌草饲料、中药材、经济林果等为重点的沙区特色种植业、精深加工业，以及生物质能源、沙漠旅游业等绿色产业，让沙区群众在治沙中致富、在致富中治沙，促进治沙兴林惠民。

四要全民参与。多年的实践证明，荒漠化防治最大的力量在于人民群众的创造和奉献。必须动员广大群众参与荒漠化治理，深入推进大规模国土绿化行动。坚持“建设人人参与，成果人人共享”，一切依靠群众，一切为了群众。积极搭建平台、提供服务、探索机制，调动一切积极因素参与荒漠化治理，构建全社会共同参与的生态治理体系。加大治沙精神、典型人物和事迹的宣传力度，凝聚社会力量爱绿植绿护绿，让尊重自然、爱护自然的生态价值观和绿色理念深入人心。

五要全球共治。面对生态环境挑战，人类是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体。唯有携手合作，我们才能有效应对气候变化、推进全球生态治理、维护全球生态安全。要积极履行国际公约，主动参与国际规则制定，推动完善全球生态治理体系。充分利用国际国内“两种资金、两个技术”，坚持“引进来、走出去”，借鉴分享各种先进技术与治理模式，推动丝绸之路经济带沿线国家和周边国家沙源治理，加强与非洲和阿拉伯国家荒漠化防治的交流与合作，共建绿色丝绸之路，打造合作新亮点，推动全球荒漠化防治事业共同发展。

（作者为国家林业和草原局局长）

《 人民日报 》（ 2019年06月17日 10 版）