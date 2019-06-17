人工智能，让安防更“聪明”

安防领域拥有海量视频图像，人工排查耗时费力，如何实现实时智能检索？如何将低效的人眼识别，变为自动精准排查、快速追踪目标？人工智能的应用，怎么让我们的公共安全更有保障？

近日，在2019年亚洲消费电子展上，云雷科技（北京）有限公司发布的智能安防视频数据分析系统受到市场关注。该系统可将海量视频数据以“读秒”的效率快速处理，并输出动态三维立体成像，不仅节省人力，还大幅提升清晰度和辨识度，有效突破了现有图像数据处理技术瓶颈。

安防视频领域专家杨昌军介绍，近年来我国安防行业保持了快速发展的势头，但智能化水平总体仍处于初级阶段，还面临一些技术瓶颈和难点。如目前的智能应用主要集中在前端设备产品的某些智能功能上，而在核心的处理器芯片、自主学习能力计算机等硬件技术，以及超算技术、大数据处理软件、海量安防信息的融合应用等方面差距较大。

“比如在复杂环境中的人脸识别，模糊的光线、半遮挡的人脸、运动状态等，都对人脸准确识别构成了挑战。再比如，受到算力、算法和技术标准等因素的制约，安防监控视频的快速处理和深度利用仍需要大量使用人工分析。”杨昌军告诉记者。

专家介绍，云雷科技的数据分析系统突破了人脸识别技术“正面拍、高清晰”的局限，可以根据背影、体态、脸庞、行为等综合体征进行动态的目标识别。对于雾天、风雨、侧面等过去难以运用的“无效数据”，也能准确识别。通过算法（技术）和解决方案，有效实现目标发现的准确化、实时化、智能化。

“我们可以实现十亿分之一乃至万亿分之一级别的压缩比率，只需几分钟就可以完成过去需要几天处理的海量视频图像。”云雷科技有关负责人介绍，能实现这么快的速度，在于他们运用自主研发的智能算法和强大的GPU（图像显示处理器）计算能力。同时还可以实现对各种信息的融合处理，将分属不同部门甚至是个人终端获得的视频影像信息融合引接到一起，通过超高速数字模型计算、超高速压缩算法等，完成对特定目标的识别、预警、跟踪，以更好形成合力，保障公共安全。

据介绍，这一技术不仅能有效解决图像的快速清晰识别问题，还能根据不同行业场景的需求建立多种方程式和算法，精准建立各领域基于数据的仿真模型。据了解，云雷科技创新的人工智能算法和高速运算能力已被广泛应用于地质减灾、高铁检测、医疗和新材料研发等领域。

《 人民日报 》（ 2019年06月17日 14 版）