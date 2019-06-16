益生菌益适优助力国家队运动员开启“冠军人生”

人民网北京6月16日(林成汉) 6月14日上午，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“科拓恒通”）在国家体育总局训练局内正式启动冠军肠道健康计划暨益适优新品发布会，本次发布会主题为“全新全益，助力冠军人生”，国家体育总局训练局领导、奥运冠军、意见领袖、科拓恒通部分客户与合作伙伴以及来自全国的几十家专业媒体在现场共同见证了这一荣耀时刻。

发布会开始，科拓恒通总裁刘晓军先生率先致辞。刘晓军先生表示，从2017年开始科拓恒通就和国家体育总局训练局建立了良好的合作关系，旗下益适优系列益生菌产品益生功能显著，已成为了东京奥运会的国家队运动员备战保障产品，助力国家队运动员再创佳绩！

在新品发布仪式上，由科拓恒通总裁刘晓军、国家体育总局训练局副局长周秋瑞、金华科银优电子商务有限公司CEO曹斐、2012年伦敦奥运会跳水冠军何姿、2004年雅典奥运会体操冠军滕海滨、知名母婴育儿博主小小包麻麻共同担任新品发布嘉宾，为益适优2019全新系列产品揭开神秘面纱。

本次发布的益适优新品涉及两大系列、共包含九款产品。科拓恒通首席内容官马晨博士对新产品做了讲解说明。

为让来宾充分领略冠军风采，现场还特别设计了趣味互动环节，奥运冠军何姿、滕海滨以及小小包麻麻在健身教练的指导下很快学会了一套“冠军肠道操”，把健康与活力传递给与会来宾。

随后知名母婴育儿博主小小包麻麻也对何姿进行了访谈，不仅分享了益适优益生菌的使用感受，还揭秘了何姿在生活中比较注重的健康细节，为发布会增添了许多趣味。

为了缓解运动员紧张的备战气氛，发布会结束后科拓恒通还在运动员食堂处设置了投篮游戏以及拍照道具，运动员们纷纷参与进来，这片刻的欢快时光也让运动员暂时忘掉了紧张的备战任务，露出了灿烂的笑容。

下午两点，小小包麻麻以及其他博主达人组成的”益适优探营团”来到了训练局，参观了荣誉馆、乒乓球馆以及体操馆，对运动员的训练生活以及运动员为中国体育做出的卓越贡献有了更深刻的理解。

健康不仅是民众幸福生活的基础，同时也是国家实现可持续发展的重要前提。在“健康中国2030”规划纲要指导下，大健康产业方兴未艾，生物科技蓬勃发展，科拓恒通此次发布的益适优系列新品，也让大众对益生菌产品有了更多的选择空间。未来，科拓恒通将以日趋精进的科研技术，针对中国人体质不断研发并推出更多创新型益生菌产品，用行动响应国家“从源头维护人民健康”的政策方针。