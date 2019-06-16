北京第二批紧密型儿科医联体正式启动

6月14日，北京儿童医院清华长庚诊疗中心在清华长庚医院签约挂牌。新京报记者 王嘉宁 实习生 陈婉婷 摄

北京新医改于昨日正式启动。日前，北京儿童医院清华长庚诊疗中心、首都儿科研究所同仁诊疗中心签约挂牌。这是2019年北京医耗联动综合改革中改善医疗服务的举措之一。

北京儿童医院与清华长庚医院成立紧密型儿科医联体，北京儿童医院将选派知名专家到清华长庚医院全职出诊；首都儿科研究所“牵手”北京同仁医院亦庄院区后，重点帮扶同仁医院亦庄院区新生儿、儿童保健专业的救治能力。与此同时，试点综合医院儿科病种逐渐扩大，小儿内科的诊疗能力有所提高。

■ 焦点

清华长庚医院

儿童医院专家将“全职出诊”

紧密型儿科医联体在北京早有先例。记者从北京市医院管理中心了解到，去年，北京儿童医院与北京天坛医院、北京世纪坛医院，首都儿科研究所与北京朝阳医院成为第一批紧密型儿科医联体试点医院。试点启动八个月以来取得初步成效。

在总结试点经验基础上，今年北京市卫生健康委、北京市医院管理中心将以北京儿童医院清华长庚诊疗中心、首都儿科研究所同仁诊疗中心正式签约挂牌为契机，进一步建立并拓展第二批紧密型儿科医联体范围。还将增加朝阳区垂杨柳医院、石景山区石景山医院、房山区良乡医院作为第二批紧密型儿科医联体成员单位，方便患儿就近诊治。

北京清华长庚医院所在的天通苑社区，居民集中且结构相对年轻化，患儿就诊需求日益增加，清华长庚医院优质儿科资源相对紧张。“北京儿童医院清华长庚诊疗中心”挂牌成立后，北京儿童医院将选派知名专家到清华长庚医院全职出诊，重点帮助清华长庚医院儿科提高诊疗水平，联合培养儿科人才。并在清华长庚医院开设“贾立群儿童超声工作室”，知名超声专家贾立群将帮助清华长庚医院筹建儿童超声团队。北京儿童医院专家还将到清华长庚医院指导儿科夜诊、病房、急诊以及医院二期妇儿中心建设，进一步提升清华长庚医院儿科诊疗水平。

医院相关负责人介绍，这一举措有利于更好落实“回龙观天通苑地区三年行动计划”。

北京同仁医院亦庄院区

“牵手”儿研所新生儿内科

北京同仁医院亦庄院区地处北京经济技术开发区，在推动优质医疗卫生资源向外疏解的背景下，该院区儿科作为综合科室，承担了该地区患儿较为繁重的诊疗服务任务。除了儿童常见病、多发病外，该院区还重点从事血液病及肿瘤、新生儿、神经系统疾病以及儿童保健专业。

“首都儿科研究所同仁诊疗中心”在同仁医院亦庄院区成立后，将由首都儿科研究所选派新生儿内科主任医师李铁耕等专家重点帮扶同仁医院亦庄院区新生儿、儿童保健专业，提高儿科常见病、多发病和急诊救治能力，同时结合同仁医院儿科血液肿瘤及眼科、耳鼻咽喉头颈外科学科优势，打造具有学科特色的儿科学科。

亦庄作为“三城一区”之一，是北京加强全国科技创新中心建设的主平台，“首都儿科研究所同仁诊疗中心”将通过优质的儿科医疗服务，助力北京经济技术开发区的建设发展。

■ 关注

变化

牵手医院之间将实现“六通”

北京市医管局相关负责人介绍，按照“统筹规划、先行试点、逐步推广、稳步推进”原则，紧密型儿科医联体将推广规范化、标准化建设。

具体来说，北京儿童医院和北京清华长庚医院之间、首都儿科研究所和北京同仁医院亦庄院区之间，将实现“六通”：规划通、品牌通、人员通、药品通、标准通、管理通。紧密型儿科医联体内部将重点探索品牌、管理、服务、学科机制创新，提升综合医院儿科诊疗水平，推进儿科常见病就近服务，探索儿科特色专业领域内跨院分级诊疗，更好解决儿童患者就近就便享受优质医疗资源。

医联体内还打通了转诊和人员流通渠道，儿童医院、首都儿科研究所选派儿科主任，全面负责综合医院儿科管理工作，强化小儿内科业务指导；儿童专科医院对综合医院儿科进行门诊、业务查房、病例讨论、疑难会诊和培训讲座等技术支持，综合医院儿科选派医务人员到儿童专科医院进修。试点以来，138人次患儿实现双向转诊，在试点综合医院，儿童专科医院医学检验、医学影像的技术优势和设备资源也将得到共享。

成果

试点综合医院儿科病种逐渐扩大

记者从北京市医院管理中心了解到，根据前期试点情况来看，综合医院儿科诊疗量明显增加。天坛、朝阳、世纪坛三家试点综合医院儿科门诊量同比增长44%，急诊量同比增长25%，出院人数同比增长28%。其中，天坛医院儿科门诊量同比增长185%，出院人数同比增长69%；朝阳医院儿科门诊量同比增长24%，出院人数同比增长13%；世纪坛医院儿科门诊量同比增长3%，出院人数同比增长25%。

与此同时，试点综合医院儿科病种逐渐扩大，小儿内科的诊疗能力有所提高。天坛医院儿科门诊除原有神经专业外，呼吸、心脏内科、新生儿、消化等亚专业疾病诊疗数量大幅上升。

朝阳医院儿科增设儿童哮喘、慢性咳嗽专病门诊及刘晓雁儿科皮肤病工作室，病房可以收住重症肺炎、哮喘急性发作及血管瘤皮肤破溃感染、重症多形性红斑的患儿。

世纪坛医院在原有儿童脑瘤、儿童白血病等血液肿瘤疾病诊治经验基础上，新开设了儿童肿瘤以及血液非肿瘤性疾病门诊，开展儿童难治复发B细胞白血病的CART治疗，丰富并拓展了儿童肿瘤诊疗特色。“贾立群儿童超声工作室”、“刘晓雁儿童皮肤病工作室”共接诊患者2535人次。综合性疾病就诊人数明显增加。

采写/新京报记者 戴轩