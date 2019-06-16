常做有氧运动 可降低患癌几率

广州日报讯 （全媒体记者翁淑贤 通讯员阳红娟、白恬）朋友圈有关防癌的提法总是备受关注。有人说，“有氧运动可以降低罹患癌症的几率和复发死亡率”，是真的吗？来听专家怎么说——

据广州医科大学附属第三医院副主任医师黄隽介绍，加拿大森尼布鲁克健康科学中心近年来有一项研究指出：运动对防乳腺癌复发影响大而且持久，推荐的理想运动量为每周锻炼150分钟。

此外，著名运动医学专家范阿肯教授在一项研究中曾指出：长期坚持有氧运动的人和不经常运动的人相比，罹患癌症的几率要少90%。另有研究表明，在喜爱运动的人群中，癌症的发病率较低；女运动员的发病率比不运动妇女要低得多。

长期坚持做有氧运动，有以下多种益处：

1.增加机体吸氧量：有研究发现，经常做有氧运动，人体吸氧量增加，呼吸频率加深、加快，通过体内细胞的气体交换，有助代谢废物排出体外。

2.消耗体内多余脂肪：对女性而言，乳腺癌的形成与体内雌激素水平的增高有直接关系，运动消耗了脂肪，减少了雌激素的生成。

3.改善免疫系统功能：实验表明，当机体处于运动状态时，每小时分泌的干扰素量较平时增加，有助抗病毒、抗癌。

4.帮助调节情绪：有氧运动是以增加人体吸入、输送和使用氧气能力为目的的耐力性运动，对心、肺功能有良好的训练作用，还可释放出内咖肽，有助调节心情，远离抑郁。

5.利于大便通畅：经常做运动的人很少便秘，有助减少致癌物质滞留在结肠内的时间。

散步：适当散步有助消除疲劳，达到放松、镇静的效果，体弱的人可以放慢脚步，减小步幅。

推荐指数：★★★★★

慢跑：适当慢跑，运动强度不大，呼吸相对轻松，可增加血中含氧量。但慢跑过程中要注意呼吸调整，呼吸调整不好效果会打折扣。另外，天气太热时不建议在室外慢跑。

推荐指数：★★★★

打太极拳：能提高心肺功能，长期坚持可使人心情愉快、情绪稳定。但有一些上举动作幅度过大，术后3个月内的患者不太适宜。

推荐指数：★★★★

另外，游泳、跳舞等也是值得推荐的有氧运动，不同的人群可根据自己的喜好和身体情况选择适宜的运动方式并长期坚持。