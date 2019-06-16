枇杷清肺化痰 榨汁煲糖水皆宜

广州日报讯 （全媒体记者翁淑贤 通讯员方宁、张秋霞）枇杷是夏天的当令水果之一，眼下正在热卖。熟透的枇杷果色黄似橘，果肉厚嫩、酸甜可口，很多人都喜欢吃。

从生长规律来看，大部分枇杷树果秋养蕾、冬开花、春结子、夏初熟，所以，枇杷果被称为“独备四时之气”的佳果。除了果实能吃，枇杷叶也可用来入药。据广州中医药大学第一附属医院药学部主任中药师丘振文介绍，枇杷叶味苦，性微寒，具有清肺止咳、降逆止呕的功效。现代营养学研究则发现，枇杷果葡萄糖、果糖和蔗糖含量丰富，还有胡萝卜素、钙、磷等成分，且富含维生素B及人体所必需的多种氨基酸。

除了吃新鲜的枇杷果，广州中医药大学第一附属医院药学部主管中药师冯时茵推荐以下几种吃法，感兴趣的街坊也可以试试——

1.鲜榨枇杷汁

材料：枇杷果100克；

做法：将枇杷果洗净去皮去核，放入榨汁机中榨汁饮用即可；

功效：清肺化痰止咳、降逆止呕。

2.枇杷百合银耳汤

材料：枇杷果80克，百合20克，银耳1朵，冰糖少量；

做法：将枇杷果洗净去皮去核切成小粒，银耳用凉水泡开撕成小块；锅中加入适量清水煮开后放入洗净的百合、银耳，文火煮30分钟后加入枇杷果粒和少量冰糖，煮15分钟即可；

功效：滋阴润肺、清热止咳。

3.枇杷叶煮水

材料：新鲜枇杷叶1小把，适量冰糖；

做法：将枇杷叶用水浸润使其软化，再用刷子将叶上面的茸毛刷干净、反复冲洗至肉眼看不到茸毛，然后放入砂锅中加入适量水用文火煮开，再加少量冰糖煮20分钟左右即可；

功效：清肺止咳，降逆止呕，可当日常茶饮。

特别提醒：因枇杷果性微寒，脾胃虚寒者不能多吃，以免造成腹痛等消化道不适。另外，有些枇杷果比较甜、含糖量相对较高，糖尿病患者要控制食用量。