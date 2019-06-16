报告显示：双眼皮手术量居医美项目前列
于梦非
本报讯 （记者于梦非）近日，互联网医美平台新氧发布的《2019年中国双眼皮消费报告》显示，双眼皮手术长期居于我国医美手术项目的前列。
《报告》显示，90后是双眼皮手术的主力年龄群，20岁～25岁占比达44.05%，70后群体虽然整体占比不高，但46岁～50岁占比同比增长超过100%。据统计，2018年新氧平台共有1259家正规机构的1999名正规医生提供了双眼皮手术服务，其中10%的头部机构占据了65.6%的手术量，10%的头部医生占据了58.31%手术量。每年3月是人们咨询双眼皮手术最多的时间， 7月双眼皮的手术量达到峰值。
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