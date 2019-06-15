生活中，大家会发现有两种人，一种是每天吃得很多，但就是不长肉；另一种是吃得不多，体重却一直在长，常被调侃“喝水都长肉”。是什么原因导致胖瘦的体质差异呢？从中医角度讲，这两类人可能都是因为“虚”。

中医认为，气是人的动力，气足就可以把体内的脂肪垃圾给排泄掉，达到减重的效果；血不足就阴虚，阴虚就会导致火旺，火旺就会加快体内脂肪垃圾的代谢，同时也会把一些营养成分消耗掉。肥胖的人普遍“好静”，有着“能躺着不坐着，能坐着不站着，能站着不走着，能走着不跑着”的生活习惯，容易出现倦怠乏力、动则汗出喘息等，这些症状均符合中医气虚证的范畴，由此可见肥胖的人多气虚。而历代医家都认为肥胖之人多痰湿，例如宋代的杨仁斋就曾指出“肥人气虚生寒，寒生湿，湿生痰……故肥人多寒湿。”元代朱丹溪在《丹溪心法》中也提到“肥人多痰湿”的观点，认为“凡肥人沉困怠惰是湿”“凡肥人沉困怠惰是气虚”，认为肥胖、痰湿和气虚密切相关。

肥胖的人多痰湿，而痰湿又是怎么得来的呢？中医认为，“脾为生痰之源，肺为储痰之器”。脾主运化，包括运化水谷和运化水湿两个方面。肥胖的人多因饮食内伤及脾胃虚弱而导致痰湿内盛；因脾胃的运化功能失健，水谷和水湿不能得以运化，水湿集聚，而脾又喜燥恶湿，一旦湿邪困脾，阻遏气机，导致脾气受损，则运化更加无力，水谷、水湿不能化精微酿成了痰湿。痰湿与脾气虚如此恶性循环，使肥胖更加难以根治。治病求本，所以胖人要注意健脾益气，可以适当吃一些补气的食物，如冬瓜、薏苡仁（薏米）、赤小豆、荷叶、山楂等；也可以用黄芪泡水喝，既可补气，又可以利水湿。

有些消瘦的人，就算吃得全面，也懂得进补，但很难长肉，且会出现面色萎黄、肌肤干涩、毛发不荣等症状，从中医临床来看，这些人大多属于血虚证的范畴。血为阴液，血虚则阴虚，阴虚日久，易导致阴虚火旺。肺阴亏虚，则导致津液不能向外输布，肌肉不得濡润，则形体消瘦，胃阴亏虚，腐熟水谷精微功能亢进，则可出现多食易饥、形体消瘦等症状。简单来说，就是整体的新陈代谢呈现出一种病理性的亢进状态，这类人往往敏捷好动，有时容易精神亢奋，易患失眠、咽干口燥、口舌生疮等疾病。所以瘦多与血虚相关，治疗原则应以补血为主，日常可以适当摄入补血的食物或药物，如龙眼肉、阿胶等；也可以晚上用热水泡脚。

需要提醒的是，“胖人补气，瘦人补血”并不是任何时候对于任何人都适合，有时会存在虚不受补的情况，所以需辨证治疗。▲