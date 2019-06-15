真假鳕鱼咋分辨 主要看产地和名字

鳕鱼是中国消费者耳熟能详的海鱼之一，它无小刺、高蛋白、易消化，常用于制作孩子的辅食，但市场上鳕鱼商品名的混乱程度远高于三文鱼（大西洋鲑）。比如以颜色命名的蓝鳕、黑鳕、白鳕、银鳕、青鳕、绿青鳕、黄鳕、红鳕，以产地命名的大西洋鳕鱼、太平洋鳕鱼、阿拉斯加鳕鱼、冰岛鳕鱼、南极鳕鱼、格陵兰鳕鱼、挪威鳕鱼、俄罗斯鳕鱼等，价格从十几元到上百元不等，很多人根本不知道该买哪种。

鳕鱼市场的混乱很大程度是生物分类学上的原因。每种生物的“个人档案”是按照“界-门-纲-目-科-属-种”的层级顺序归类的，号称“三文鱼”的至少还都是鲑科鱼类，而分类学上从大到小有鳕形目（Gadiformes）、鳕科（Gadidae）、鳕属（Gadus），因此相当多的鳕形目鱼类都可以理直气壮地叫鳕鱼。甚至，还有一些连鳕形目都不是的鱼也被商家叫做“鳕鱼”，它们的外形、肉色和真鳕鱼相似，消费者更是难以分辨。

严格来说，最正宗的真鳕鱼是指鳕形目-鳕科-鳕属的三种鱼，分别是大西洋鳕鱼、太平洋鳕鱼和格林兰鳕鱼，它们均产自北太平洋、北大西洋和北极地区。大西洋鳕鱼，拉丁学名Gadus morhua，英文名Atlantic cod，主要产自北大西洋，北冰洋的巴伦支海和格林兰也有分布。大西洋鳕鱼体长最大可达2米，有比较明显的体侧线，曾经是世界上捕获量最大的鳕鱼品种。太平洋鳕鱼，拉丁学名gadus macrocephalus，英文名Pacific cod，主要产自北太平洋沿海地区，包括中国的渤海和黄海。由于肉质和口感的原因，它在国内不太受欢迎，价格十分便宜，甚至比冒充鳕鱼的油鱼还便宜，所以便宜的不一定是假鳕鱼。格陵兰鳕鱼，拉丁学名Gadus ogac，英文名Greenland cod，主要产自北美，俄罗斯白海海域也有分布。也有一种说法是，格林兰鳕鱼其实就是小型化的太平洋鳕鱼。格林兰鳕鱼的体型较小，最多大约70公分，目前捕获量极少，市场上几乎看不到。

对于消费者来说，如何挑选？首先，靠外观识别是有难度的，尤其是不少品种的外观非常接近真鳕鱼。正确的做法是看英文名、拉丁学名和产地信息，一般鳕鱼常见Cod、Gadus、Pollock、Hake等字样。其次，从价格高低并不能很好地分辨鳕鱼的真假，但好吃又有营养的鳕鱼通常不便宜。真鳕鱼并非都高价，有些“假鳕鱼”价格更贵，而且保水剂的使用等因素也会对价格带来很大影响。另外，鳕形目鱼类以及叫“鳕鱼”的鱼类相当一部分是深海底层鱼类，虽然肉质好吃、营养丰富，但肉食性鱼类容易富集重金属（例如甲基汞），并不一定适合给孩子作辅食。相比较，养殖大西洋鲑或淡水虹鳟更适合给孩子吃，无论安全性和营养都非常好。▲