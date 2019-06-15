扇贝，黑色部位要扔掉
中国注册营养师 陈 然
扇贝中的可食部分是白色的闭壳肌、片状呈红色或白色的生殖腺和裙边，而黑色的消化腺和鳃结构都是不能食用的。扇贝的消化腺相当于动物的下水，其中有排泄的废物、毒素、重金属或泥沙，最好在烹煮前去掉，以免污染其他可食部分。注意扇贝的可食部分都必须充分煮熟，不能生吃。▲
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