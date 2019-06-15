治肩周炎以动为主 钟摆外旋肘外展 抬臂跪拜拉伸背

刘阿姨今年50岁，她平时很少进行体育锻炼。最近大半年她逐渐感觉自己抬右胳膊梳头有些困难，虽然贴了膏药，但情况并未好转。家人以为她是平时锻炼太少了，所以就叫刘阿姨多举东西、多锻炼，结果反而越练越痛。无奈，刘阿姨来到医院，经过详细询问病史和影像学检查，医生确诊她患上的是肩周炎。

老百姓平日里说的“肩周炎”学名为“粘连性肩关节囊炎”，因为好发于50岁上下的中年人，俗称“五十肩”，大约有2％~5％的患病率，女性较男性多见。肩周炎的自然病程一般是1~2年，分为3期，即急性期、慢性期和恢复期。急性期时，一般不宜采用推拿及手术治疗，可以口服消炎镇痛药、肩部冷敷、封闭等治疗。慢性期以功能锻炼如爬墙练习和理疗为主。以下几个康复训练动作可供大家练习，但如果患者每天严重疼痛时间大于30分钟，则不建议康复训练，应及时就医。

1.钟摆样动作。身体前倾，让健侧手支撑在桌子上，患侧臂下垂，患侧手利用惯性主动旋转摆动，重复5~10次。

2.外旋动作。患者站直，手持擀面杖或木棍使小臂与上臂呈直角，上臂和肘关节贴紧身体，健侧手用力向患侧方向推出木棍，经过身体中位线后再拉回，从而带动患侧肩关节反复外旋和内旋，重复5~10次。整个过程中注意身体不要倾斜。

3.抬臂动作。患者平躺，用健侧手扶住患侧手腕，让患侧手臂尽量抬起，用健侧手臂辅助患侧向上抬举过头顶。刚开始若有困难可以适当弯曲肘部。重复5~10次。

4.前屈外展动作。患者平躺、屈膝，将双手置于头颈后方，使肘关节竖起垂直于身体，将肘部逐渐外展至贴近床面。重复5~10次。

5.跪拜动作。双手双膝着地，膝关节缓慢弯曲使臀部贴近脚跟的同时。双手的位置保持不变，从而使肩关节在躯干的带动下尽量前屈上举。重复5~10次。

6.滑轮动作。站立或坐位皆可，在家中自制一个如图所示简单滑轮装置，起始位置为健侧举起，患侧放松；健侧用力，牵拉患侧臂上抬，重复10次。

7.背部牵拉动作。先用患侧手扶住健侧肩，健侧手抓住患侧肘关节，向健侧施力，从而牵拉患侧肩背部，初期可以平卧或靠墙，之后直立练习。重复5次，每次坚持20秒。

8.摸背动作。直立，双手置于身后，用健侧手抓住患侧腕部，轻轻上抬；也可利用搓澡样动作，健侧手掌置于脑后，通过毛巾带动患侧手掌上提，重复5次。这个动作为难度最大的动作，所以在锻炼初期不要勉强。

手臂向前抬起，是第一个得以改善的动作，训练从此动作开始；手向后摸背，是最后一个改善的动作，如能做到说明基本恢复。不少冻结肩患者可以自愈。如经3~4月上述常规治疗，患者病情无明显改善，如果功能障碍严重影响生活和工作者，关节镜微创治疗是当前国际上推荐的最好治疗方法。▲