请别剥夺宝宝精细运动功能发育的权利

家长甲：“我家孩子都快三岁了，怎么还不会自己拿勺子吃饭啊？”

家长乙：我家孩子都三岁了，总是粘着我，到现在都不会说话。在幼儿园不能跟别的孩子一起玩，最后不去了……

这是近一段时间在临床上遇到的真实案例。

现在好多孩子都是爷爷、奶奶或是姥姥、姥爷帮忙照看，俗话说隔辈亲，老人几乎对孩子的事情都大包大揽，舍不得让孩子自己吃饭、自己穿衣、自己上厕所……这些都会妨碍孩子手部精细运动的发育，导致孩子双手协调动作发育、生活自理能力和书写与绘画能力、手部知觉功能以及手眼协调功能落后。过多的爱，对宝宝带来的可能是伤害。开头抱怨的家长经询问，都存在孩子抚养过于精细的状况，导致宝宝精细运动发育落后，而使其不会拿勺子吃饭和语言发育障碍的情况。

如果宝宝精细运动发育落后，达不到同一年龄段宝宝精细运动发育水平，那么，也会影响宝宝跟同龄人之间的交流，导致宝宝跟同龄人玩不到一起去，这就会给孩子带来一些心理上的压力，影响宝宝自信心的建立，导致宝宝不爱跟同龄人交流，也影响宝宝语言与智能的发育。往往表现有精神发育迟滞，视觉—运动方面不协调，动作较笨拙、注意力不集中、情绪不稳定、自我控制能力差等等。

针对这种精细运动发育落后的宝宝，孩子家长应不容忽视，改变带养方式，多与孩子进行一些提高宝宝精细运动发育的活动。

那么，哪些活动可以促进宝宝的精细运动功能发育呢？

对于24个月左右的宝宝，可以让宝宝穿直径约1.2cm的珠子，如果宝宝不能完成可以换成大珠子、大纽扣或是各种形状带孔的木块；也可以让宝宝拧开瓶子盖子，拿勺子搅拌东西，握笔仿画直线，拆装简单的拼插玩具，自己脱鞋袜、自己穿上衣和外套。

对于30个月左右的宝宝，可以让宝宝握笔仿画交叉线、限制时间穿珠子（如，每分钟穿约20个珠子），自己穿裤子、短袜和鞋，解开衣扣，一手端碗。

对于36个月左右的宝宝，可以让宝宝折纸，折成正方形、长方形或三角形，边角对齐，握笔仿画圆形、十字形，系扣子，向杯中倒水并控制流量。

如果以上活动孩子不能独立完成，家长可以给予一些肢体上或语言上的辅助。

1—3岁是宝宝手眼协调能力快速发展阶段，“涂鸦”、挖沙、捞鱼、穿珠子、玩积木、堆积各种建筑、捏橡皮泥等都进一步加强了手眼协调能力的发展。“涂鸦阶段”的孩子，不仅能发展创造力、想象力，而且极好地训练了他们自身的手眼协调能力。鼓励孩子捏各种简单的东西，如苹果、香蕉等，又锻炼了双手揉、搓、按的能力。在水池中捞鱼或漂在水面上的玩具，也可以采用捉昆虫、摘瓜果、蔬菜等游戏活动，锻炼宝宝的手眼协调能力，促进智能发育。

家长要多鼓励孩子独立完成基本的日常生活活动，如洗脸、洗手、擦脸、擦手、吃饭、穿脱衣物、独立大小便等活动。家长朋友们，请不要剥夺宝宝精细运动功能发育的权利，不要让宝宝成为家长精细抚养下最后却是见不得阳光的“温室花朵”。（顺义妇儿医院儿早中心 闫红伟）