不同年龄孩子玩具各有侧重 心理专家告诉你怎么选玩具

玩具对于儿童来说，在其成长中，有着不可替代的作用。孩子整个成长的过程，就是一个体验、学习的过程。在这个过程中，玩具是孩子体验学习的工具。既然玩具这么重要，那么我们该如何给孩子选择玩具呢？什么样的玩具才叫合适的呢？

今天我们就请心理专家根据自己的带娃经验，列举出来，分享一些给孩子选择玩具的经验。

不同年龄段 孩子玩具各有侧重

6个月以下，感官发展非常的迅速，我们在婴儿车上悬挂一些色彩鲜艳晃动时有乐音发出的玩具，刺激孩子视听觉的发育，激发孩子挥动四肢去触碰玩具的欲望，从而加强肢体运动的能力。

6个月后，孩子手眼协调开始发展起来，这个时候我们给孩子买了色彩鲜艳的方便抓握的玩具，穿绳的、小的毛绒玩具、可以上发条的小玩具，还有塑胶的、积木等，当然这些玩具一定要注意是无毒的、不好吞咽的。这个时候的孩子抓到什么都首先去“尝一尝”的，这些一定要注意，而且要定期清洗消毒，以保障孩子的健康。

8—12个月，孩子手眼协调能力因为爬行而有了新的发展，可以做精细些的动作了，也可以安静一会儿去听父母讲一些故事了，当然是在有图画的配合下完成的。同时，我们还准备了一些可以跑动的玩具，激发孩子爬行追逐的兴趣，促进孩子运动协调性的发展。

1岁以后，孩子开始学习走路，能拉着拖着走动的玩具成了孩子的新宠。这个时候孩子的自主性开始发展，自然少不了投掷等孩子可以独立掌控的玩具。

1岁到3岁之间，这是孩子完成语言发展的阶段，也是孩子身体的自我掌控感和协调性发展的重要阶段，同时伴随着模仿。所以这个时期，摇摇车、儿童三轮车，还有一些模仿游戏的工具，例如娃娃家玩具、芭比娃娃等等都是很好的选择。

当然也少不了色彩鲜艳的绘本类读物，这些读物不仅可以增强孩子的语言表达能力，还可以充分发挥孩子的想象力和思维能力。并且，模仿游戏是需要孩子们之间相互配合的，在这个过程中，制定规则和遵守规则也是游戏得以顺利进行的一个重要前提和保证。语言表达，模仿现实生活的各项能力，协作、规则等多项能力都会得到发展和提升。

3岁以后，可塑性强的玩具开始增多，各种彩泥、陶瓷土，我们都是买颜色最全的。我们家还有专门的玩水和玩沙子的区域，各种瓶瓶罐罐和塑料玩具是非常好的配合工具。孩子根据自己的想象，塑造出各种建筑、物品、任务、风景等等，可以说想象力和创造性都得到充分的发挥和提高。

模仿游戏可缓解儿童心理焦虑

模仿游戏还能帮助儿童处理和缓解压力与焦虑。研究表明，单独的玩物游戏对创伤事件的治疗效果也好于社会性游戏。当儿童将真实的生活压力反映到他们的游戏中时，对危险的、不可控事件所产生的焦虑可能因此有所降低。

有一个非常有意义的现象，当我家孩子生病第一次输液时，虽然之前我们也给孩子做过心理建设，但孩子仍然有很强烈的情绪反应。回家后，我发现家里所有的毛绒玩具就都“生病”了。孩子要求我去找来输液器等用品，方便他给玩具输液。孩子说的话完全就是医生和护士对他讲的话。再仔细听，还有他对玩具们的安慰和鼓励。第二天再去输液，他明显地平静了很多，自己嘴里还念念有词地给自己鼓劲。

给你三个选玩具的小窍门

英国心理学家沃德尔认为，玩具能让幼儿有机会来想象、创造并建构他们自己的世界—— 一个可控的世界。这对儿童来说是非常重要的。它有助于孩子自尊心的培养，让孩子感受到，周围的环境是可以控制的，学习是充满意义的过程。对于孩子而言，只要符合这个要求的玩具，就是合适的好的玩具。下面送给宝爸宝妈三个为孩子挑选玩具的小窍门。

一、玩具一定要和孩子发展的规律协调一致，极好地配合孩子各项能力的发展，促进孩子生理和心理的发展。

二、玩具一定要选择安全的。小孩子对于危险的识别和反应能力都几乎为零，而且孩子的好奇心很强，什么都想要探索，所以给孩子提供玩具一定要充分考虑安全性、可操作性。

三、玩具的选择，合适的就是最好的。我们给孩子选择玩具几乎很少选择那种高档的自动化程度高的，因为那样的玩具孩子操作不了，只能眼睁睁地看着大人玩。孩子没有参与度，也锻炼不了孩子的动手能力。（国家二级心理咨询师 王晶）