新包装九价HPV疫苗上市 追溯码可辨真伪

新改版的九价HPV疫苗已于5月份在中国内地上市，疫苗包装上印着“九价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）”的简体中文，还增加了药品追溯码和热稳定标签，消费者可以通过扫码查询疫苗溯源信息辨别真伪，还能通过热稳定标签的颜色判断疫苗是否变质。

据介绍，现在内地的宫颈癌九价疫苗包装全部改成了简体中文版，而在此之前，国内的宫颈癌九价疫苗都是从其他地方调过来的，包装为英文版或者繁体中文版，缺乏行货的防伪标识。据了解，专供中国内地的宫颈癌九价疫苗分为10支一盒和单支一盒两种规格，外包装上的名称均改成了“九价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）”的简体中文，包装盒的背面则贴有20位的药品追溯码，每支疫苗的追溯码均不同，无法造假。消费者只需通过手机支付宝App扫码就能查询药品溯源信息。

此外，每支疫苗的内包装（塑料膜）上都贴了编号为“30China”的疫苗热稳定标签（HEAT marker）。疫苗专家表示，这意味着宫颈癌九价疫苗在37℃的环境下存放30天后还能继续使用。疫苗热稳定标签是一个铜钱形状的贴纸，外围圆圈部分为紫色，内部为白色正方形，标签会随着温度变化而变色，若标签白色部分逐渐变成紫色或者更深的颜色，表明温度已经超出疫苗可承受的高温暴露范围，该疫苗必须报废。（记者 赵新培）