北京近3700家医院今日启动医耗改革

5000余次应急演练、零点信息切换成功、6大类医疗项目价格同步调整、医疗机构耗材加成全部取消……今日零时，伴随着北京天坛医院信息系统顺利切换成功，该院数万个医疗项目同步调整。与此同时，全市需要信息改造的医院全部完成系统切换，近3700家医疗机构正式进入医耗联动综合改革的新阶段。

现场

医改后首张检查单零时整开出

昨天23时20分，68岁的郭大爷来到北京天坛医院。此时医改系统正在准备切换，但医院没有因此停下对患者的诊疗，问诊，查体，做心电图……“基本判断患者支气管炎，需要做的检查包括血气分析、血常规、胸片等。”首都医科大学附属天坛医院急诊科主任郭伟介绍说。

而此时，在另一楼的会议室，来自医院各部门的工作人员集中在临时组建的天坛医院医耗联动综合改革“指挥部”，有条不紊地忙碌着。

23时30分许，北京天坛医院常务副院长王拥军发出指令：“各部门关机，信息系统正式切换。”

为了尽可能减少对患者就医的影响，北京天坛医院医务处、门诊、急诊、护理、病理、检验、财务、信息、药学等多部门共同制定了详细的应急预案，其中包括，在系统切换时间内前来就医的急诊患者，一律先诊疗后挂号、缴费，以及无条件保证抢救用药等。北京天坛医院医务处处长姜悦介绍，医耗联动综合改革规范调整医疗服务价格项目，加上医院自身需要的项目组合，信息系统切换涉及的项目超过一万项。

23时40分许，信息系统切换的进度条走到终点，“数据库运行正常。”北京天坛医院信息中心主任王韬向指挥部汇报。

“已完成医保系统的核对、审核，更新成功。”

“急诊系统运行正常！”

“病房系统运行正常！”

6月15日零时零分，王拥军宣布：“北京天坛医院医耗联动综合改革信息系统切换成功！”

切换成功的同时，郭大爷的检查单也打出来了，单子上显示:00:00:36。他也成为医耗联动综合改革信息系统切换后，北京天坛医院打出的第一份检查单。

价格有什么变化？郭伟看了看检查单说：“血气分析以前60元，现在40元，胸片以前109元，现在106元。检验类主要是降价了”。

准备

切换前后服务不断线

昨日夜间，市领导和有关部门在医耗联动综合改革总调度台值守，16区在各区分调度台值守，实时监测参改机构改革任务落地进度、信息系统切换结果、医保结算情况、执行新价格的结算单据打印情况，协调解决问题。

据悉，此次参与医改的近3700家医疗机构中，2624家需要改造信息系统，已在昨夜全部将医疗服务项目及耗材新价格导入医疗机构信息系统，并先后开展了近5000次应急防范演练。

核心

医用耗材“进价”给患者

这次改革的核心是进一步理顺医疗服务比价关系，覆盖手术、检验、中医、病理、康复、精神等6大类项目。同时，取消了延续多年的医用耗材“加价”，变“卖药品、用耗材”为“提升服务、规范服务”。

主要内容可概述为“五个一”，即“一降低”，降低仪器设备开展的检验项目价格；“一提升”，提升中医、病理、精神、康复、手术等体现医务人员劳动价值的项目价格；“一取消”，取消医疗机构医用耗材5%或10%的加价政策，按医用耗材采购进价收费；“一采购”，实施医用耗材联合采购和药品带量采购；“一改善”，改善医疗服务，加强综合监管。（记者 张小妹）