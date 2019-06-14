民族特色与广场舞相融舞出健康

近日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛南宁站在广西南宁安吉万达广场正式开赛。南宁站比赛吸引了110多支当地广场舞队伍报名参加。

选手们在导师带领下跳《1:1:1舞出好比例》

比赛以导师带领参赛选手们跳动热门舞曲金龙鱼《1:1:1舞出好比例》拉开帷幕。节奏欢快的旋律配上“别再加班熬夜晚睡，透支后才觉得累”的歌词传达出了要关爱身体，舞出健康的理念。舞蹈一开场就吸引了大批路过的群众驻足观看，其中有一位开朗大方的阿姨直接加入到“现场学习”中，翩翩舞姿甚至能与参赛选手相媲美。

在南宁站的初赛中，最引人关注的莫过于有地方特色的民族舞队。其中一支名为“青秀圆梦艺术团”的舞队由20人组成。领队黄阿姨介绍，这支舞队的绝大多数成员都是壮族，比赛当天他们特意穿上节日盛装，将壮族的祝酒歌融入到舞蹈中，给大家带来耳目一新的视觉体验。

壮族祝酒歌舞蹈表演

黄阿姨自豪的表示，祝酒歌是壮族迎宾的高规格礼仪，只有非常受欢迎的贵宾才能享受到。在迎接贵宾时，壮族的男女老少会手捧美酒载歌载舞，邀请贵宾品尝。比赛现场，这支身穿天蓝色民族服装的舞队果然带来了“酒桶”和“酒碗”。他们通过舞蹈展现壮族人民的生活场景和迎宾盛况，在舞出健康的同时传递出壮族人民热情好客的精神风貌。

“我们这首祝酒歌，从服装到编曲，全部都是自创的。这就是我们的日常生活。除了美酒，我们还有美食招待客人们。无论是炒菜还是调味，在烹调过程中我们都会选择健康的油品，例如我们都爱吃的螺蛳粉里面添加的辣椒油可是有讲究的，用营养均衡的油来烹制才能同时满足营养和口感的需求。现在老百姓的生活好了，不仅要吃得好更要吃出健康，我们选择值得信赖的金龙鱼1:1:1黄金比例食用调和油。听说这种油含有8种植物营养素，并且协助均衡体内的脂肪酸，这样全家吃起来我才放心。总之，想追求健康生活，运动和营养都不能缺少，欢迎大家来广西做客，跟我们一起开心地跳舞。我们有信心跳出自己的特色，争取拿到好名次！”

蒲扇舞表演

《逐梦令》舞蹈表演

其实，在这次比赛中，除了颇具民族特色的祝酒歌外，太极八段锦表演，蒲扇舞，韵律操，红色曲目等都各具特色，甚至有的舞队干脆跳起了《广场舞大妈》，幽默诙谐的歌词和舞姿不仅与大赛主题切合，也充分展现了参赛选手们的风采。

参加第一天初赛的舞队开心合影

据悉，此次比赛共分两个阶段，前四天为初赛，通过“规定曲目”和“自选曲目”双重累计积分，评选出20支队伍进入决赛。南宁站决赛将在6月16日举行，冠军队伍将获得晋级，参加年底在北京鸟巢举办的全国总决赛。