推进医改需更多“联动”大招
江宇
医耗联动综合改革将于明日在全市启动，这是继2017年医药联动综合改革之后，北京医改的又一个大动作。改革之后，医疗机构的发展方式，将彻底从“以药养医”“以耗养医”转变成主要依靠改善医疗服务来取得成本补偿，这符合党中央、国务院“深化三医联动改革，坚定不移推动医改向纵深发展”的精神要求，体现了为人民谋幸福的高度责任担当。
从重视规模扩张，重视资源消耗，调整到更加重视内涵、质量、服务、效率和费用的控制，这次对医疗机构发展方式的重塑和再调整，将彻底砍掉医疗机构逐利的“左膀右臂”，切断医院和医生对“开药增收”的依赖。如果说2017年的改革全面取消了药品加成，药品费用显著降低，医疗服务价格更加合理，基层医疗卫生服务增长近30%，受到群众广泛欢迎，那么这一轮改革全面取消耗材加成，降低耗材费用，对患者无疑是更大的利好。在全国医改步伐普遍提速的大背景下，北京及时推动相关改革，充分利用药品价格下降带来的空间，改革医疗机构补偿机制、规范调整医疗服务，打造政策“组合拳”，彰显了首善标准和首都担当。
群众对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。医用耗材贵是一段时间以来群众反映强烈的突出问题，涉及利益和改革难度某种程度上比药品还要大。2017年的医药联动综合改革，调整了435项医疗服务价格，但还有很多仍是上世纪末的版本。这次改革一次性调整了几千项医疗服务价格，可谓“釜底抽薪”，能够有效提高医务人员技术劳务价格。与此同时，复诊预约、“一站式”多学科门诊、日间手术、增加下午出诊医生、改善急救服务、缓解医院周边交通拥堵等，也都是群众最关心的问题。改革的范围越大，效果就越显著。从短期看，通过医保报销政策的配合，这些调整不会显著增加患者负担。长期看，这些调整有利于扭转医院靠检查和耗材盈利的导向，让医疗行为更加理性，为患者节约更多费用。
“日日行，不怕千万里；常常做，不怕千万事”。医改是系统工程，难以一蹴而就。既高屋建瓴擘画蓝图、做好顶层设计，又循序渐进、狠抓落实，做到统筹兼顾、蹄疾步稳，我们必能为破解这道世界性难题贡献更多“北京智慧”。大幕已经拉开，我们期待改革能够平稳顺利推进，让医院进一步回归公益性，让医务人员更有尊严地工作，让患者更安心更舒适地看病就医。
（作者为国务院发展研究中心副研究员）
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