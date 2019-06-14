抢占“京医通”号 八嫌犯落网

公安部昨天召开新闻发布会，通报全国公安机关“净网2019”专项行动典型案例。记者注意到，北京警方侦破了一起利用软件恶意抢占知名医院号源的案件，抓获8名嫌疑人。

许多人有过这样的经历：“京医通”挂号平台上，刚一放号就被抢光了。去年12月，北京公安机关网安部门接群众报案，“京医通”挂号平台中北京部分知名医院号源一经放出即被“秒抢”，后台访问量激增，患者无法通过此渠道正常挂号。警方成立专案组侦查发现，有犯罪团伙利用软件，绕过正常验证机制，非法抢占号源。

今年1月10日，专案组在北京、河南、山西、云南等地将高某等4名主要犯罪嫌疑人抓获，4人因涉嫌破坏计算机信息系统罪已被依法批准逮捕。警方继续深挖扩线，4月15日，在广东揭阳将非法制作、传播该恶意软件的某软件公司负责人李某某等4名犯罪嫌疑人抓获，并以破坏计算机信息系统罪依法予以刑事拘留。

“我们在打击完这起案件以后，恶意抢占号源的情况有所缓解。”北京市公安局网安总队案件侦查支队副支队长郑浩介绍，他们持续跟“京医通”挂号平台保持沟通，对网络挂号环境进行监测，此后发现“京医通”平台服务器短时间内被高频次访问的情况已经大量减少。

据了解，网上非法囤号、恶意抢号等违法犯罪行为，是不法分子利用患者求医心切的心理，非法制作恶意软件抢占各大医院专家号源，再高价倒卖牟取利益。郑浩表示，警方将继续同北京市卫健委以及“京医通”挂号平台加强合作，对网上非法囤号、恶意抢号并且牟利的行为开展持续打击，维护正常的网上挂号秩序，让群众公平就医。

“从我们正在进行的专项行动看，传统违法犯罪正加速向以电信、互联网等为媒介的非接触性犯罪转移，借助网络的新型犯罪日益增多，网络诈骗、网络赌博、‘套路贷’、‘校园贷’等犯罪活动多发高发。”公安部网络安全保卫局巡视员、副局长张宏业介绍，下一步，公安机关将重点聚焦群众关心关注的重点热点问题，在直接打击的同时，将着力打击买卖公民个人信息源头、资金支付结算平台等，铲除滋生此类犯罪的土壤。

公安机关同时提醒广大群众，要树立合法上网意识，面对网上各类违法犯罪信息一定要提高警惕，及时向公安机关举报，避免落入不法分子的陷阱，造成人身财产损失。

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本市将拉网排查清理号贩子

本报讯（记者 刘欢）线上、线下双管齐下搜索、打击号贩子，现场巡查覆盖医疗机构所有诊疗区域及其周边半径1公里区域。昨天，记者从北京市卫生和计划生育监督所获悉，为整治号贩子乱象，本市将采取“四不两直”的方式，对全市重点医疗机构开展拉网式全覆盖巡查。

在医疗资源紧张的当下，为了挂上好医院的专家号，不少人苦苦排队，盯着手机等待医院放号的时间……但正因为号贩子们的存在，使得正常挂号更是难上加难。

据介绍，在本次拉网式全覆盖巡查中，本市卫生监督执法人员将在线上搜集有关涉及医疗机构的医托、号贩子违法线索并上报。具体来说，执法人员将监视各大主流网站，每个网站至少搜索10个页面，寻找医托、号贩子的蛛丝马迹。在线下，卫生监督执法人员将开展对重点医疗机构、地铁、车站的现场巡查工作，并上报线索。值得一提的是，现场巡查区域要求覆盖医疗机构所有诊疗区域及其周边半径1公里区域，执法人员暗访摸排，将进行全覆盖式现场巡查。

另外，本市卫生监督执法人员还将参与医托、号贩子涉及医疗机构、医务人员违法行为的查处工作。在摸排过程中一旦发现可疑线索，将立即通报医疗机构，同时每日都将有专人收集整理工作情况信息。（记者 任珊）