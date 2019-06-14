产后恢复要“吃”还要“练”
生完孩子后，产妇极度虚弱、婴儿嗷嗷待哺，很多产妇都忽视了产后恢复的重要性。
“事实上，产后恢复对于女性健康、家庭生活、下一次生产都有极为重要的作用。”首都医科大学附属北京世纪坛医院产科副主任张小燕指出，总体来说，产后恢复应在吃和练上下功夫。
女性在产后应多吃营养丰富的食物，保证营养均衡、减少贫血，也应多吃粗粮和蔬菜，避免痔疮和便秘。钙是不可或缺的营养之一，建议产妇每天摄入牛奶200~500毫升。有妊娠糖尿病的产妇还应听从医生的饮食指导，注意控制血糖。
此外，适当锻炼有助于身形恢复、增强抵抗力，可选择游泳、快步走等方式，建议每天走6000~8000步或保持相当的运动量，最好持续20~40分钟。
由于产妇大多有盆底肌松弛等情况，因此建议产妇进行简单的盆底肌锻炼，每天2次，一次20分钟，长期坚持练习可有效改善盆底肌功能，缓解痔疮等疾病。
（摘自《科技日报》）
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