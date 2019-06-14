正常补钙 不会导致结石

你是不是特别爱吃肉？还特别钟爱浓茶、咖啡？上班时间一坐就是几个小时？这些行为特别容易导致泌尿系统疾病。南方医科大学第三附属医院泌尿外科副主任医师陈明坤提醒，预防泌尿系统结石，要从日常生活饮食行为习惯的调整做起。不过，正确补钙并不会增加结石风险，需要补钙的人群不必担心哦。

结石种类成因多样

陈明坤介绍，人体的泌尿系统好比一个“下水管道”，它包括肾脏、输尿管、膀胱以及尿道。泌尿系统结石就是这个“下水管道”中任何部位的结石的总称，也是泌尿系统的常见病。这些“小石头”的成分各不相同，有的含钙，有的则含尿酸、胱氨酸等。

这些结石中，最常见的是含钙结石，占七八成，由草酸钙或磷酸钙中的一种或两种混合形成。草酸钙结石的硬度较高；磷酸钙结石则是一种灰色至白色、质脆易碎、表面粗糙的石头，其切面常有薄壳结构。

尿酸结石相对少见，约占5%~10%，它的外形呈圆形或卵圆形，颜色为黄色或棕色，表面光滑平坦，有时呈细颗粒状。尿酸结石会多颗同时出现，硬度较低。

尿路细菌感染也会形成一种成分为磷酸镁铵的结石。这种结石的大小差别较大，呈污灰色，部分易碎结石表面为泥灰状或浮石样结构。结石中经常存在大量基质，硬度较低。

久坐少喝水易长“石头”

为什么人体“下水道”会发生堵塞？陈明坤说，当尿液中的结石盐处于超饱和状态，结晶体就会迅速生长，聚集形成结石。而这个过程跟生活饮食习惯乃至职业行为等都有关系。

另外，一些职业因素会增加尿路结石风险，比如出租车司机，长时间开车、久坐喝水少，这些都容易导致结石形成。

补钙会导致结石？错！

——限制钙饮食也会增加肾结石风险

由于90％的尿结石含钙，以往认为摄入钙的增加会增加肾结石形成的危险性。然而现已证实，普遍推荐的限制饮食中钙含量的做法，不但不能减少反而会增加肾结石的发生。

即使患有草酸钙类结石，专家也建议患者还是要保持正常的钙摄入量，成人每天1000毫克，50岁以上的人每天1200毫克。

绝经期妇女补钙对身体健康是很重要的，一般认为这不会增加结石形成的危险性，即使有危险性，也只会发生在补钙的头几个月，谨慎起见开始补钙的初期最好增加饮水量。

预防：这些食物别多吃

陈明坤介绍，由于大部分尿结石含有草酸盐，因此降低尿草酸可减少结石症的发生。生活中忌浓茶，勿大量食用巧克力、菠菜、甜菜、桔子、大黄、果仁、草莓、麦麸、香菇、土豆、辣椒、粟子、咖啡、可可、柿子和杨梅等可能会引起高草酸尿的食物。

其次，尿结石的发生和高蛋白饮食有关。蔬菜饮食虽含草酸盐较高，但结石发生的危险性相对较低。而特别爱肉食的人，身体环境骗酸，容易形成钙结晶。建议大家日常节制食物中的蛋白质，特别是动物蛋白，也就是肉类了。平时切忌大吃大喝，应适当多吃些粗粮和素食。饮食要注意多样性、多变化，多吃五谷杂粮。

另外，别吃太咸。高钠饮食可增加尿钙排泄，增加尿中钙盐结晶倾向，是结石的易发因素之一。推荐饮食中食盐用量以每天不超过10克为宜。

这些食物可以多吃：吃富含维生素A的食物，可维持尿道内膜健康，也有助于避免结石复发，这类食物包括：胡萝卜、绿花椰菜、洋香瓜、番瓜、牛肝。但高剂量的维生素A有毒，如果要直接服用维生素A，最好请教医生。

鱼油可降低特发性高尿钙者的尿钙排泄。饮食中应减少高脂肪食物的摄入，多摄取含不饱和脂肪酸的食物。

夜里喝水不健康？

大家都知道，慢性脱水或饮水量不足和尿结石的形成密切相关。公认的合理饮水量应以每天不低于2升为宜。

需要特别提醒的是，很多人觉得夜里喝水不健康、不利美容，比如会导致第二天眼睛肿、半夜尿意来袭睡不安稳等，因此一到晚上就几乎不喝水。

实际上，夜间适量饮水对于泌尿系统的健康是非常重要的，因为夜间人处于静止状态，也是尿液最浓缩的时候，最容易形成尿中结晶。如果夜间不补充水分，无疑增加患病风险。

防结石 记住这9点

1.摄取大量液体，一天最好能排出约1.14公升的尿液。

2.控制钙的摄取量，避免摄入过多的钙质，但并非禁止。

3.胃药常含有高量的钙，若罹患钙结石，则服用胃药时应选择含钙量较少的品牌。

4.服用镁及维生素B6，可减少90%的复发率。

5.保持活力，以免钙质沉积在血液中。

6.减少蛋白质的摄取量，包括肉类、干酪、鱼和鸡。

7.减少盐分摄取，少吃各种高盐分的食物。

8.限制维生素C的用量，特别是草酸钙的结石患者。

9.勿服用过多维生素D。（记者周洁莹 通讯员游华玲）