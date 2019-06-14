老年人饮食应做到十个“宜”
科学饮食是晚年健康的基石。老年人饮食讲究十个“宜”。
一、食物宜杂。人体需要从不同食物中获取营养，建议老年人每日选择谷薯类、蔬果类、鱼肉蛋类、奶豆类及油脂类等多种食物，注意荤素、粗细、色泽、口味、干稀搭配。
二、质量宜高。以补充蛋白质为例，常见的牛奶、鸡蛋、豆腐、肉类等都能为老年人提供丰富的优质蛋白质。肉类选择上，建议多吃鱼、虾。
三、蔬果宜鲜。颜色鲜艳的蔬果往往含抗氧化物质较多，能调节免疫力、预防慢性病。紫色的蔬菜富含花青素，如茄子；绿色的蔬菜富含叶绿素、叶黄素，如菠菜。
四、饮水宜勤。老年人对口渴的敏感度下降，因此要养成自觉喝水的习惯。每日饮食要适量搭配稀粥、汤、豆浆、牛奶等，另外，单独补充900~1200毫升水和茶。
五、数量宜少。老年人基础代谢率降低，建议61~70岁的老年人总能量摄入较青壮年降低20%，71岁及以上的老年人总能量摄入降低30%。摄入食物量虽然减少，但品种不能少。
六、饭菜宜精致。老年人的饮食制作要更精致，注重色、香、味、形调配。
七、质地宜软。由于老年人的消化液、消化酶及胃酸分泌减少，会影响食物消化吸收，所以老年人的饭菜质地以软烂为宜，应采用蒸、煮、炖、烩、炒等烹调方法。
八、饮食宜热。食物的最佳消化吸收过程是在接近体温的温度下进行的，因此，温热的饮食最适合上年纪的人。
九、吃饭速度宜缓。细嚼慢咽有利于保证食物的粉碎效果和胃部健康，同时也有利于消化吸收。
十、口味宜淡。年纪大了，不免出现胆固醇和甘油三酯等升高，需要控油；老年人的糖耐量会下降，需要减糖；老年人要避免高血压的出现，需要减盐。此外，还要避免吃腌制食品、罐头、快餐、各种熟食等。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn