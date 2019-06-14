孕期吃西兰花芽，胎儿更健康
西兰花是蔬菜中的“抗癌之王”，女性多吃可降低乳癌风险。一项美国的研究发现，孕妇吃西兰花芽也能降低孩子日后乳癌发病率。
在西兰花生长过程中的最初几天，种子会生出细细的嫩芽，它们的味道像萝卜，含有丰富的抗癌化合物。美国阿拉巴马大学伯明翰分校研究人员通过小鼠实验发现，摄入该嫩芽汁液的雌性小鼠孕育的宝宝健康状况更好。
阿拉巴马大学伯明翰分校医学院药理学和毒理学系助理教授李媛媛（音）说：“乳癌的一个重要风险因素就是个体的遗传基因背景。西兰花芽富含萝卜硫苷，该化合物可在体内分解为异硫氰酸酯类物质，通过调节基因表达，达到预防癌症的目的。
研究员特吕格福·托勒弗思博教授表示，在孕妇食谱中加入西兰花芽是降低孩子乳癌风险的良策，建议有乳癌家族病史的准妈妈每天喝适量西兰花芽汁。▲ （李昕苒）
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