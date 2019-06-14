退休后多吃鱼可少生病
“每周吃一两次鱼有益身体健康”已成为各国营养学专家的共识。近日，《英国医学杂志》刊登一项最新研究称，退休年龄人群多吃鱼，可以减少生病1/4。
美国塔夫茨大学研究员黑迪·赖博士及其研究小组对2622名平均年龄74岁的成年参试者进行为期22年的追踪研究。研究期间，89%的老人因疾病缠身需要时常去医院就诊，只有11%的老人表示自己身心康健，很少去医院。研究人员进一步分析参试者的生活方式发现，喜欢食用三文鱼、鲭鱼和沙丁鱼等深海肥鱼的老人，血液中欧米伽3脂肪酸水平高于平均水平，这使得参试者罹患老年痴呆症、心脏病和癌症等与衰老密切相关的疾病风险比他们的同龄人低约24%。
赖博士分析指出，随着人口老龄化加速，老年人口数量与日俱增，慢性病也越来越多。此次以“健康衰老”为焦点的新研究进一步证实，退休后老人经常吃鱼好处多多，因为欧米伽3多不饱和脂肪酸有助于调节血压、心率，控制炎症，既有益于改善心脑健康，又有助加强视力，对高质量的幸福长寿生活发挥着重要作用。▲ （方文革）
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