吃饭不开心，易长胖
美国俄亥俄州立大学一项研究显示，经常在吃饭时不开心、有负面情绪的人，更易发胖。
研究人员招募了42对年龄介于24～61岁之间志愿者。在为期两天的研究中，研究者要求参与者在就餐时，谈论金钱、亲戚关系等最有可能产生冲突的话题，并在房间中设置了录像设备。在就餐后的7个小时里，研究者每小时对参与者测量一次能量消耗（即燃烧的热量），每次为时20分钟。同时，对其饭后的血液样本的血糖、胰岛素、甘油三酯含量进行了分析。结果显示，在饭后第一次测量时，有负面情绪的参与者平均每小时燃烧热量比其他人少了31卡，并且其血液中的胰岛素水平比其他参与者平均高出了12%，而胰岛素有助于脂肪的存储导致体重增加。
该研究首席研究员简·吉科尔特·格拉泽教授指出，如果每天燃烧的热量减少100卡，这样日积月累，一年内就会令其体重增加近10斤。因此吃饭时保持好心情更有益健康。▲（赵炽）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn