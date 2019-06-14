人是能够思考的动物，因此现代人类的动物分类学名称是“智人”。然而思考的能力须经过训练始得发展。不同文化训练思考的方法各有专长，于是每种文化都有其独特的思考方式。中国人的思考方式也许可有下列的几项特色，而这些特色也影响我们对人、对事、对物的视野与角度。

第一个特色，相对于希腊文化与印度文化的细密逻辑，中国人比较取径于直观与体会。中国人日常语言中，成语特多；中国文学中，用典是其特色。两者都采用一连串的模拟，提供一些相近的印象，然后重叠这些印象，演绎建立起一个新的印象。这一过程只能意会，不易言宣。中国人擅长此道，找出一个“悟”字，代表直观体会。印度佛教传入中国，在中国经过华化终于成为发扬光大的宗派，不是理论严谨的唯识宗，而是直指心境的禅宗与诚心念佛的净土。在中国人的日常经验中，“悟”是时时出现的思考方式。

第二个特色，中国人观察事物，往往重视统摄全面，而不喜欢局部的分析。以中医理论为例，经脉遍布一身，气血周流顺畅，则身体康健。若有病痛，中医不愿头痛医头，脚痛医脚，而从全身整治调理下手。中国的绘画，以气韵生动为上，也是看一幅画的全面性；为此，中国画家一落笔就定了全局，不能在中途修改。

第三个特色，中国人习惯于从有机的变化中看世界。中国人的诗词，最多的是对时节的感慨，中国人的宇宙感处处都是活泼的生命，而且生命本身就是值得尊重的价值。鸟飞鱼跃，是一个境界；绿满窗前，是一个境界；天心月圆，是一个境界。有机的宇宙观与上述全面性的考察，又是互相关联，难以区分的。因此，研究中国科技史的李约瑟曾经指出，中国人的有机宇宙观是中国文明的特征，截然不同于牛顿力学的机械宇宙观。

第四个特色，是中国人对于“动态”的注意。《易经》一书，全是讨论变易的过程；五行相生相克，也是不断进行的动态。“文化”一词其语根是“人文化成”，本身即是变化，而不是形态。太极图代表着进行中的变化，变化即是常态。这一命题，又与上述有机的宇宙观互为表里，陈述了中国人思考方式的特色。

以上四项思考方式，其实也是彼此有关，互相加强的。全面、有机与动态三项，只是从不同的角度陈述相同的现象，而直观的悟性则以非分析的思考统摄上述三个思考的角度。这些思考方式，落实在中国人的人生态度中，即是认识世事多变化，也准备面对变化。“三十年河东，三十年河西”“天下无不散的筵席”“日中则仄，月盈则亏”“盛极必衰，否极泰来”……有了这些对变化形势的理解，中国人不是坐待命运降临的宿命论者，却随时准备面对变化的命运调整自己的反应。这是一种乐观的命运论，正如海边冲浪的弄潮儿，随时抓住变化的浪头，调整自己的动作。在满潮时，为即将开始退潮而警惕；在谷底时，准备抓住再次上升的契机。这种智慧，不能全由直觉获得，必须有一定深度的哲学探讨，始能浓缩为这些日常生活中的人生智慧。

（本文选自《万古江河》）