农村改厕怎样避免走弯路？

近日，今日头条上的一个视频吸引了笔者，发布者是一个拥有22万粉丝的自媒体创作者，家住甘肃省武威市凉州区农村，视频展示了她家刚刚建成的水冲式厕所。笔者看到，新厕所建在院内一间小屋里，墙体由较厚的空心水泥砖砌成，安装了顶板，储水桶埋在地板下。作者按了一下电控式冲洗开关，水就哗啦啦地排出，将便池冲洗得干干净净。据她介绍，新厕所是由政府统一规划建设的。由于厕所间保温性好，冬天不会出现储水桶结冰现象。她父亲高兴地说：“我们农民也终于可以用上干净的水厕所了。”

今年初，武威市凉州区农村厕所改造出现的种种问题曾被央视曝光，甘肃省委、省政府主要领导还专门作了批示，要求当地有关部门认真整改。据报道，凉州区去年投入专项资金，整村推进，帮助农户建水冲式厕所，但由于设备质量差、安装不规范、清污费用高等问题，许多新建厕所不好用甚至不能用。一些厕所建在室外，墙体很薄，屋顶也不严实，保温性差，又没有供暖设施，到了冬天，厕所里的储水桶、过水管很容易结冰，村民每次上厕所，还得现烧热水来冲洗。

从上述视频可知，凉州区今年的厕改工作有了新气象。笔者从凉州区委前不久在人民网地方领导留言板上的留言看到，今年，他们继续推进农厕改造，一方面将去年改造后不合格、不能正常使用的农户厕所列入了整改计划；另一方面，坚持试点先行、整组推进，合理确定改厕任务，并结合科学调研论证，积极研发适合北方地区实际的改厕、粪污清运、墙体保温、防冻等产品。显然，这些整改措施的实施，在今年的厕改工作中发挥了积极作用。

凉州区在农村厕所改造中走的这段弯路，值得各地尤其是北方地区在农厕改造中引以为戒。

近年，“厕所革命”在各地农村普遍开展，越来越多的农村居民用上了卫生厕所，但一些地方也不同程度出现了新厕所没法用、农民不愿用的现象。导致这一现象的原因很多，比如相关部门在农厕改造中没有征求农民的意见、对农民的实际需求不够重视、推动方式简单化、技术创新跟不上等等，笔者以为，其中一个重要原因还是相关决策者、设计者以及执行者没有立足实际，更未能因地制宜。

比如，在厕所类型的选择上，许多地区主推的是水冲式厕所，这种厕所具有化粪效果好、清洁无异味等优点，但对严寒地区和缺水的村子来说，如果没有相关配套措施，水冲式厕所很难正常使用。武威地区就比较寒冷，每年有5个月日均最低气温都在零度以下，虽然当地有关部门称，安装厕具时在储水桶、过水管加装了电热丝，但一些居民担心电热丝耗电费用高等原因，冬季未予接通使用，因而导致厕所结冰、无法冲洗。如果在这样的地区，一刀切地整村推广水冲式厕所，相关措施又不到位，农厕改造的结果可想而知。

在推进农村改厕中，怎样才能避免走弯路？笔者以为，首先要立足实际，选择适合本地的厕所类型。去年，中农办等八部委下发的《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》指出，各地要立足本地经济发展水平和基础条件，合理制定改厕目标任务和推进方案；选择适宜的改厕模式，宜水则水、宜旱则旱、宜分户则分户、宜集中则集中，不搞一刀切。我国农村地域广阔，南北东西跨度大，各地气候条件、经济发展状况、民居建筑格局等情况都不一样。因此，各地选择的厕所类型和确定的改厕标准一定要适合当地和农户的实际。

事实上，在选择厕所类型上，一些地方也多有创新，效果也很好。据报道，2018年，辽宁省铁岭县实施农厕改造，针对当地用水不便、冬天寒冷的特点，推广了一种名为“双坑交替式旱厕”的新式厕所。这种厕所构造简单——采取双坑交替使用，一坑满后停用封存，杀灭有害病菌后再清出粪便做肥料，无须冲洗，夏天无异味，冬天也不结冰。当地农户对这种无害化卫生厕所非常满意。

其次，在改厕时需因地制宜，完善配套设施，确保使用效果。比如，在寒冷地区或缺水、用水不方便的村子推广水冲式厕所，就必须先解决农户的用水问题，同时防冻措施也要跟上。武威市凉州区在今年的厕所整改中，就将冲洗装置由脚踏式改为了电控式，增大了水压，减少了用水量，冲洗效果更好；之前悬空或放置于地上的厕所储水桶也被埋置于地下，防冻效果更好；厕所间的墙壁也换成了空心水泥砖，比单层红砖更保温。

因地制宜推进农村厕改，各地也多有成功经验。据报道，2017年，河北省冀州市在历史名村岳良村实行农厕改造，选择的是“真空厕所”。这种厕所一次冲洗仅需半升水，远低于普通水冲式厕所的耗水量。在建新式厕所的同时，村里还建设、完善了供水和排污等相关配套设施。“真空厕所”的投入使用，不仅提升了村民的生活质量，还极大地改善了村庄的人居环境。

立足实际、因地制宜，是各项工作必须遵循的基本原则，也是中央对推进农村厕所改造一再提出的明确要求。但为什么有些地方还是脱离实际，把一个重要的民生工程搞成不中用的“闲摆设”？笔者以为，根源在于某些地方干部工作作风浮夸，不是图表面光鲜，就是抱着应付、交差的心理，不愿意多办事，办实事，更不愿意办难事，习惯于一刀切，结果办出的事情中看不中用，甚至既不中看也不中用。

小厕所，大民生。农村“厕所革命”关系到农民群众生活品质的提升，也关系到农村人居环境的改善，来不得半点形式主义和官僚主义，只有树立、树牢以人民为中心的思想，根据当地的实情和民情，立足实际，科学决策，不怕麻烦，认真细致，才能把农村改厕这一民生工程办好、办扎实，真正让农民群众满意。（史玉根）