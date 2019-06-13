北京推进“互联网+护理服务” 首钢医院与金牌护士达成战略合作

随着“互联网+医疗健康”的发展，为规范和推进互联网居家护理服务，北京市卫生健康委、北京市市场监督管理局、北京市医疗保障局联合印发《关于发展和规范互联网居家护理服务》的通知，明确医疗机构可以通过互联网信息平台派出本机构执业护士为适合在家庭条件下进行医疗护理的患者提供居家护理。相关部门鼓励医疗机构依托互联网技术，将护理服务从机构延伸到社区、家庭，构建连续性护理服务。

北京大学首钢医院院长顾晋（右）与北京美鑫科技有限公司总裁丁少磊（左）代表签约

为落实互联网居家护理服务的工作开展，探索出更为合理、更为规范的服务模式，北京市卫生健康委明确今年首先在朝阳、东城、石景山 3 区开展“互联网+护理服务”试点工作。截止目前，在市、区两级卫生健康委积极协调与领导的支持下，朝阳区、石景山区已确定“互联网+护理服务”工作开展方案，试点医院均与“金牌护士”互联网护理服务信息平台达成合作，即将依托平台建立医院专属的线上护理服务中心，根据试点方案的规范和要求，开展居家护理服务。

6月12日，北京大学首钢医院与北京美鑫科技有限公司正式签约合作。北京市卫生健康委医政医管处副处长刘颖、石景山区卫生健康委副主任吴丽萍出席了此次签约仪式。北京大学首钢医院院长顾晋与北京美鑫科技有限公司总裁丁少磊代表院企双方签约。此次签约意味着北京大学首钢医院作为石景山区首批“互联网+护理服务”试点单位，将借助北京美鑫科技有限公司旗下的“金牌护士”平台开展互联网居家护理服务。

北京大学首钢医院与“金牌护士”的牵手，意味着石景山区“互联网+护理服务”试点工作的开展取得了突破性的进展，未来院企双方的合作，也将为居家护理服务的市场注入新的生机，解决人民群众对健康的更多个性化需求。

通过此次合作，北京大学首钢医院与“金牌护士”计划利用双方的优势资源，共同开展学科建设等工作，特别是针对危重症患者的院后延伸护理，以及慢病管理、安宁疗护的服务产品设计，让专业的医疗护理服务能够进入家庭，特别是为高龄及失能老年人、罹患重症患者的护理提供居家护理解决方案。

“互联网+护理服务”的健康发展无疑能够促进居家养老医养结合服务工作的开展，提高居家养老服务水平。“金牌护士”联合创始人丁少磊表示：“借助移动互联网技术，金牌护士APP可充分促进信息的流通，使护理人员的分配和工作更有效率，充分发挥护理人员的价值。金牌护士愿开放平台，与更多医疗机构建立战略合作，帮助医疗机构开展互联网居家护理服务。”（李轶群）