地中海饮食好处多，但不是所有人都适合

近日，来自英国东安格利亚大学的科学家发起了一项最新研究，旨在观察地中海饮食模式和锻炼能否改善人的大脑功能并降低痴呆症风险。

地中海饮食来头可不小，已被联合国教科文组织列为人类非物质文化遗产。其更被营养学家广泛推荐，被认为有预防心血管疾病、改善妊娠期糖尿病、有效降低前列腺癌风险、降低空气污染相关并发症风险、减缓银屑病进展等多项好处，现在又与降低痴呆症风险相连。地中海饮食真像网上流传的那样，有那么多好处吗？其背后的科学依据是什么？有必要严格遵守地中海饮食吗？

对预防心血管疾病有效果

“这几年，地中海饮食在世界范围内的相关饮食健康排行榜里，均处于前列。”广东省中医院临床营养科医生许欣筑介绍说，“目前对采用地中海饮食习惯的人群进行的研究比较多，结果发现这类人群患上心脑血管疾病、神经退行性疾病、肿瘤等的风险相对较低。根本原因在于地中海饮食的食物组成比较合理、科学。”

地中海饮食泛指希腊、西班牙、法国和意大利南部等处于地中海沿岸的南欧各国的饮食风格。它强调吃水果、蔬菜、全谷类、橄榄油、豆类、坚果和香料；每周至少吃几次鱼和海鲜；家禽、鸡蛋、酸奶和奶酪要适量，红肉和甜食要少吃，同时保持心情愉悦和身体活动。

“地中海饮食通常选用当季或是当地食材，保持了食物的新鲜度，营养成分会更高。而且基本上很少进行精细加工，不添加过多的添加剂，保持了食材的原汁原味。”许欣筑认为，现在的食物深加工程度太高，破坏了食物原有营养价值，过量甚至违规添加添加剂，长久将对健康产生负面影响。

地中海饮食能预防心血管疾病，这是否有科学依据？“从营养素角度来看，地中海饮食以植物性膳食为主，富含全谷类、大量的蔬菜水果豆类，膳食纤维高，对预防消化道方面的肿瘤有积极作用，植物性食物含植物固醇较丰富，它可拮抗动物胆固醇，对预防心血管疾病有较佳效果。”许欣筑进一步分析道，“地中海饮食还提倡多吃鱼，少吃红肉。深海鱼富含多不饱和脂肪酸，可降低人体的密度脂蛋白胆固醇，从而降低脑血管的发病风险，这是该饮食的一大特色，也是心脑血管营养治疗的一个原则。”

不适合消化道功能欠缺者

既然地中海饮食对身体有这么多好处，是不是每个人都可以遵守呢？

“所谓‘一方水土养一方人’，由于基因、种族、环境不同，每一地方的人都有不同的饮食习惯。地中海沿线国家的人进食地中海饮食，也是遵从当地饮食习惯来选择食物的，并没有具体的食用量。” 许欣筑强调，我们应从遵守自己国家的饮食习惯出发，取地中海饮食搭配精华，选择适合自己的进食方式，而非刻意追求地中海饮食模式。

她特别提到《中国居民膳食指南》（以下简称《指南》），指出其跟地中海饮食模式非常接近。“我国在制定居民膳食指南时，参照了很多国际上先进的饮食结构，并进行合理调整。比如推荐吃谷薯类、蔬菜水果，降低红肉食用量，适当提高水产类食物含量。”

《指南》为2岁以上的所有健康人群提出6条核心推荐，包括：食物多样，谷类为主；吃动平衡，健康体重；多吃蔬果、奶类、大豆；适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉；少盐少油，控糖限酒；杜绝浪费，兴新食尚。每天的膳食应包括谷薯类、蔬菜水果类、畜禽鱼蛋奶类、大豆坚果类等食物。平均每天摄入12种以上食物，每周25种以上。

许欣筑并不提倡全盘照搬、刻意追求地中海饮食模式。她说：“地中海饮食的核心之一是食用橄榄油，这在我国全面推广不大现实。除了价格贵之外，橄榄油烟点比较低，并不适合国人的煎炸烹饪方式。”

有没有不适合地中海饮食模式的人群？“地中海饮食中偏植物性的食物比较多，如果消化道功能欠缺，例如胃溃疡、短肠综合症等人群，难以吸收太多植物性食物，长期食用会导致营养不良。小孩子胃肠和消化功能发育不成熟，且处于生长发育期，需要丰富的蛋白质食物，也不建议刻板选择地中海饮食。”许欣筑说。

此外，对于肾功能不好的人群，脾胃消化功能弱的老人，可对饮食进行改良。比如把全谷类的食物打磨成粉，烹饪时煮得更加细软，这样就有利于消化吸收。此外，对于肾功能不好的人群，在控制蛋白质摄入量的同时更强调优质蛋白质的摄入比例，故需要一定程度限制植物性食物的摄入。

“无论取用哪一种饮食模式，都必须考虑适用人群，甚至对其进行改良，让它更适合本地人群的水土。”许欣筑强调说。(记者 叶 青 通讯员 宋莉萍)