北京大学人民医院心内科教授 刘 健

在我国，目前对于“死亡”仍然是一个禁忌话题，大家认为这是一个“私人”问题，应该关起门在家里说。可是，大多数家庭都不会谈论这个话题。因此，我们常常不知道如何面对死亡、接纳死亡。

在医院，我看到很多生离死别，有人不知所措，有人抱憾而去，有人镇定从容。事实上，死亡是我们每个人都绕不开的话题，有句话说：“我们的出生是偶然的，但死亡是必然的。可能是一个漫长和痛苦的疾病，也可能是一场突如其来的事故，还可能仅仅是身体衰老的自然结果，方式各异，但结局都是相同的。”

虽然不知道死亡会在什么时候来到，但我们要知道，那就是人生旅途的终点站。就像一部电影，有序幕，有高潮，也有尾声，如果电影足够完整，还会有谢幕。所以，生和死都是值得肯定和接受的。其实，对“死”的思考从某种意义上也是对“生”的思考，只有了解死亡，才会了解活着意味着什么。

德国哲学家马丁·海德格尔在著作《存在与时间》中提出“死”和“亡”是两种概念。死，可以指一个过程，人从一出生就在走向死的边缘，我们过的每一年、每一天、每一小时，甚至每一分钟，都是走向死的过程，在这个意义上，人的存在就是走向死的过程。而亡指的是亡故，是一个人生理意义上真正的消亡，是一个人走向死亡过程的结束。面对死亡，要用正面态度对待“死”这个过程，不要留有遗憾。拥有健康时要倍加珍惜，患病时要积极治疗、积极康复，做好面对死亡的心理建设，在真正面对死亡时，从容接受并做好安排。这就是，马丁·海德格尔提出的生命意义上的倒计时法——向死而生。当生命进入倒计时，要珍惜每分每秒，提高生命的质量和长度，焕发积极进取的意识和内在活力。

向死而生，会让我们不因一时的得失而愤懑，不因眼前的利益而烦恼，不因面前的问题而纠结，会让我们以更大的格局、更宽广的视野面对生命。了解死亡，你就会明白，既然意外和明天不知道哪个先到，不如好好把握此刻的健康才是最重要的。▲