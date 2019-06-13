性教育，三岁是重要节点

对于传统的中国式家长而言，“性”是个讳莫如深的话题。但为了孩子安全，性教育必须要做，而且有最佳时机。

每个孩子都有探索阶段，与生俱来的好奇心推动着他们对周遭事物的兴趣。事实上，宝宝1~2岁左右，就已经开始能区别爸爸和妈妈裸体的不同了，这种简单的区分和认识叫做性差异的认知；2岁半~3岁，宝宝能够明确认识自己的性别；3岁是性教育重要节点，3岁后随着性认知的进一步发展，孩子可能会对他人的隐私部位感到害羞或不自然，产生了羞耻感。

孩子3岁后，父母与其相处也要开始逐渐建立界限。从性教育的角度讲，这时的宝宝已经有了羞耻感，和异性同床或和父母同床会有很多不方便和不自在，此时可以尝试分床睡，尽量不在孩子面前裸体或穿内衣裤走动，上厕所洗澡要关门，避免不恰当的亲昵，比如亲孩子隐私部位等。

另外，父母此时要坚持对孩子进行安全教育，教他们学会保护自己：只有最亲密的家人才能和自己有亲昵举动；明确告诉孩子，不允许别人脱自己的贴身衣物，让孩子知道胸部和下体是隐私部位，只有父母帮助洗澡或医生查体时才可以碰触；如果有人对自己做了“奇怪”的事情，要勇敢告诉爸妈，不要隐藏和害怕；陪孩子看性教育图书，为孩子讲解书籍内容，让孩子慢慢了解和接受。▲