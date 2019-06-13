24岁的小芳最近发现脸上突然冒出一些小疣子，她寻思，自己这么年轻怎么可能患老年疣呢。于是带着疑惑去医院检查，结果医生告诉她那是扁平疣。

北京大学第一医院皮肤科主任医师杨淑霞说，部分早发老年疣与扁平疣一样表现为1~2毫米的淡褐色扁平丘疹，让患者难以辨别。但这并不意味着它们没有区别。1.病因不同。扁平疣是人体免疫力下降时，受HPV病毒感染引起的表皮异常增生，大多是突然出现；老年疣则是由于角质形成细胞成熟迟缓引起的一种良性表皮内肿瘤，一般与日晒（阳光经常晒的地方比较多）、遗传等有关，随年龄增加而增多。

2.症状不同。扁平疣为大小不同的扁平丘疹，表面轻度隆起，而且光滑呈圆形、椭圆形或多角形，其边界清楚，具有传染性、瘙痒感，并可因局部搔抓出现自身播种而呈线状排列，颜色起初为肤色或淡褐色，随着时间的推移会逐渐加深至浅咖啡色或深咖啡色。老年疣起初是边界清楚的淡褐色斑片或扁平丘疹，分布较分散、大小不等，随着皮肤损害逐渐增大后，会出现表皮增生、粗糙、颜色加深，且一般无瘙痒感、不会自行消退。

3. 好发部位、人群不同。扁平疣好发于面部、手背、手臂等部位，且多见于儿童及青少年，尤其是女青年，因此也称“青年疣”；老年疣主要好发于面部、手背、前臂等穿衣服会露出来的部分，常见于30~40岁以上者，尤其是60~70岁的老年人。

4.治疗不同。扁平疣主要采取抗病毒治疗，如外用米奎莫特、干扰素凝胶等，还可配合有抗病毒作用的中药面膜等治疗。此外，患者也可选择冷冻或激光治疗，但效果和患者免疫力有关。老年疣一般无需治疗，但若觉得影响美观，可涂抹一些抗增生的药物，如维甲酸类；也可做冷冻或激光打掉，效果比扁平疣好。

杨淑霞提醒，虽然有些患者得扁平疣多年（多为2年）后可自然消退，但它具有一定传染性，可直接或间接传染给他人或自己。因此当出现扁平疣时，一定要尽早选择正规医院进行治疗。另外，扁平疣虽属于皮肤低危型HPV病毒感染，但有些类似于扁平疣的损害可导致癌变的发生，尤其是疣状表皮发育不良者，一定不要放松警惕。▲