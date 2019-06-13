各医院推广“一医一患” 规范就诊秩序

6月12日，垂杨柳医院，一位男士在询问护士就医信息。准确的就医、用药指导，也是医院服务的重要环节。

6月12日，垂杨柳医院，一位女士在试用导诊机。这台机器可以方便患者找到最适合自己挂号的科室，后续还会提供挂号、缴费功能。本版摄影/记者 王嘉宁

北京市新一轮医改，在调整医疗服务价格的同时，各医院的就医服务也将同步改善。今年，更多医院将推“一对一服务”，这意味着往常一个诊室中挤着数十位患者的情况将越来越少。备受关注的儿科就医问题也将有新突破，儿科紧密型医联体今年“扩容”，更多医院将迎来儿童医院、首儿所的儿科专家，满足附近患儿的就医需求。

新京报讯 北京市新一轮医改本周六将启动。昨日，北京市卫健委召开新闻发布会，北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，在本轮医耗联动综合改革推行的同时，北京市将推进改善医疗服务、规范服务行为，按照北京市卫健委印发的2019年行动计划和40项任务清单，各医院将结合各自的现状，拟定改善计划。

“一医一患”模式持续推广

北京市卫健委主任雷海潮介绍，今年可以期待的一大亮点，是“一医一患”模式将持续推广。由于就诊量大等原因，不少医院还存在大量患者挤在一位医生诊桌前的问题，不利于患者隐私保护和诊疗效率。根据《行动计划》，今年，医院要加强患者隐私保护，优化疏导管理措施，尽力避免多名患者同时在同一诊室内候诊。记者了解到，目前已经有部分医院开始落实该模式。

在优化门诊就诊环境方面，今年还要求各医疗机构合理配置出诊单元、出诊医生层级，发挥知名专家作用，优化挂号资源配置。五环内的三级医院要合理调整每日上下午出诊单元的比例，酌情增加下午出诊医生数量，避免患者就诊时段过于集中于交通高峰期，调整范围应覆盖全院绝大多数专业。原则上三级综合医院全部开展知名专家团队服务，北京知名专家团队数量达到200个左右。二级以上医院全部开设药学服务门诊或用药咨询窗口，为患者提供个性化的合理用药指导。

儿科紧密型医联体将扩容

今年，儿科紧密型医联体成员数量将继续增加。

去年，北京市紧密型儿科医联体启动，第一批共5家医院进行试点。该医联体依托北京儿童医院和首都儿科研究所专家资源，吸纳北京天坛医院、北京朝阳医院和北京世纪坛医院三家综合医院，在运行中，北京儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院将派驻儿科主任及业务骨干到上述三家医院，这些儿科专家不仅会出诊，也会“带队”探索品牌、管理、服务、学科四个方面的机制创新。

在今年6月30日前，清华长庚医院、同仁医院亦庄院区、垂杨柳医院、石景山医院、良乡医院也将成为儿科紧密型医联体成员单位，方便患儿就近诊治。

■ 现场

巡回护士负责叫号 医患点赞“一医一患”

昨日，记者来到北京垂杨柳医院，现场探访就诊环境。在医院门诊楼，不少诊室门口都张贴了“一医一患”四个字，提醒患者有序就诊，在血液科外，杨先生拿着病历等待，十来分钟后，前一位患者离开诊室，大夫将杨先生引入室内。

“之前在其他医院也就诊过，有些时候一个诊室患者很多。如果是感冒之类的病还好，有些症状就比较敏感，身边有旁人会不好意思谈，也影响我们向大夫如实告知病情。”杨先生说。

记者了解到，杨先生是一家公司的高管，患有白血病，治愈希望大。他很看重个人隐私，不希望病情泄露，能一对一和大夫交流，让他比较满意。

早些时候，诊疗秩序并非如此规范。医院血液科主任叶芳告诉记者，血液科还算就诊量不大的科室，但也有患者扎堆的时候，有时她给一个人看病，十来个人挤在一块，时不时还有人拿着化验单和复诊单“插队”，打断医生的思路。

“看病是要对患者健康负责的，医生的注意力要非常专注，这种环境下思维和情绪都受影响，患者也觉得体验不好，有的还会因此投诉。”她说，遇到比较急的患者，等得不耐烦了还会与其他病患争吵，十分影响问诊效率。

“一医一患”的原则确立后，大夫们开始劝说患者在门外等待、依次就诊，医院安排了巡回护士负责叫号、维持秩序，必要时安保人员也参与协调。叶芳认为，现在诊疗效率提高了，患者交流病情也更加放松。

“患者也希望能得到大夫全部的注意力，这样的沟通是畅通的。还有一些患者自尊心很强，不希望因为疾病被同情和怜悯。这对医生和患者都是好事。”她说。

■ 清单摘录

三级医院预约诊疗将精确到30分钟

随着互联网预约诊疗的推进，大量患者挂号从线下变为线上。通过京医通等方式预约市属三甲医院的号源时，往往会收到具体的建议就诊时间。今年，预约时间将进一步精确，按照要求，三级医院分时段预约诊疗将缩短到30分钟，信息化条件较好的医院要针对科室和医生的大数据分析使预约时间更加精准。

除了在手机上挂号，社区医院也将获得大医院号源。今年，预约号源进一步向基层下沉，医联体核心医院优先向医联体内基层医疗卫生机构预留预约号源，专科医联体核心医院的相关专科预留30%专家号源给合作医疗机构。三级医院还将落实口腔科、产科产前检查复诊预约，复诊预约率达到90%以上。

院前急救呼叫满足率达90%以上

医疗机构急诊急救服务将得到改善。文件要求，院前急救呼叫满足率要达到90%以上。胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心等“五中心”建设水平要进一步提高，急性心梗患者急诊介入时间和急性脑梗患者急诊溶栓时间要缩短，以提高救治效果。

对于患者安全问题集中的重点领域、重点环节，医院应建立台账制度。对产科、新生儿室、麻醉科、手术室、急诊科、重症医学科、血液透析室、内镜诊疗室、消毒供应室等重点部门的安全管理责任到人；对患者身份识别、用药安全、手术安全核查、医院感染预防与控制、危急值报告、医疗器械安全使用、院内意外伤害防范、信息系统安全等重点环节的安全管理责任到人。（记者 戴轩）