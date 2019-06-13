社会办医可享税收等多种优惠政策

在国新办举行的国务院政策例行吹风会上获悉：近日，国家卫生健康委、国家发展改革委等10个部门联合印发《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》，在审批准入、审核评价、校验服务、人员资质、监督管理等涉及医疗质量安全方面，对社会办医和公立医疗机构一视同仁，同等待遇；在规划、税收、服务能力建设等方面，向社会办医进一步倾斜。

“社会办医是我国医疗服务体系的重要组成部分，是增加医疗资源有效供给，满足群众多层次多样化健康服务需求的重要力量。”国家卫生健康委副主任王贺胜说，近年来我国社会办医取得了长足进展，截至2018年底，我国社会办医疗机构数量达到45.9万个，占比46%；社会办医院数量达到2.1万个，占比63.5%。社会办医的人员、床位、诊疗量占比均保持稳定增长。

王贺胜表示，我国的社会办医起步晚、底子薄，虽然近年来取得了长足进展，但与公立医院相比，在服务能力、学科建设、人才培养、质量安全管理等方面仍存在不小的差距，需要给予更多的政策支持。

“《意见》提出要优化医保定点前置条件，缩短申请等待时间。社会办医机构正式运营3个月后即可提出定点申请，定点评估完成时限不得超过3个月等具体要求。压缩定点申请、专家评估、系统改造等过程的时间，为社会办医申请医疗保险定点医疗机构提供便利。”国家医保局医药服务管理司司长熊先军介绍，到2018年底，全国共有医保定点医疗机构19.35万家，其中非公立定点医疗机构6.2万家，占比32.1%，定点零售药店达到了34.1万家。

针对经济日报记者提出的“如何推进‘放管服’，进一步简化准入审批服务”等相关问题，国家发改委社会发展司负责人蔡长华表示，各地出台优化社会办医跨部门联动审批实施办法，社会办医配置乙类大型医用设备实行告知承诺制，在北京、上海等10个城市开展诊所备案管理试点。在税收优惠方面，支持营利性社会办医，包括诊所等小型医疗机构，按规定享受小微企业税收优惠等政策。“政府不再对社会办医的区域总量和空间布局作规划限制，按照‘十三五’期间医疗卫生服务体系规划，继续严格控制公立医院数量和规模，为社会办医留足发展空间。”(记者吴佳佳)